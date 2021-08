Johnny Knoxville de Jackass 4 a trouvé sa suite et le co-créateur de la famille moderne est impliqué

Johnny Knoxville a joué dans un total de six films Jackass en plus de la série Jackass, ainsi que quelques coupes prolongées. Le plus récent de la franchise était Bad Grandpa, sorti en 2013; aka pas particulièrement récemment. Étant donné que les gars d’OG Jackass, y compris Knoxville, vieillissent un peu (sans vouloir vous offenser), aucun d’entre eux n’avait l’intention de faire un autre film avant que l’idée de Jackass Forever ne soit née. Je veux dire, tu dois considérer toutes les cascades qu’ils feront. Cependant, avec quelques membres de la distribution plus jeunes, Jackass Forever a avancé dans toute sa belle gloire Jackass. Mais cette fois, cela pourrait vraiment être la dernière fois, du moins pour Knoxville and co.