Johnny Lyu parle du récent succès de KuCoin avec Invezz | Invezz

KuCoin ajustera les limites d’effet de levier maximales sur la plate-forme dans les semaines à venir. Selon son PDG, cela est essentiel pour maintenir la croissance saine de l’industrie de la cryptographie. Invezz a parlé avec Johnny Lyu du secret du succès de son échange, de l’ajustement de la limite de levier et de la répression réglementaire sur les échanges.

8 millions d’utilisateurs enregistrés

Le nombre total d’utilisateurs enregistrés sur KuCoin a atteint 8 millions, ce qui montre qu’en tant qu’échange mondial de crypto-monnaie, KuCoin bénéficie d’un formidable élan. En fait, KuCoin figurait sur la liste du magazine Forbes des meilleurs échanges cryptographiques en 2021.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Plus de 400 devises ont été incluses dans KuCoin et l’échange prend en charge plus de 800 paires de trading. Plusieurs projets, tels que ICP (ICT / USD), BOSON, AERGO, RNDR et DAO (CRV / USD) étaient en tête des listes sur KuCoin. Tout cela a contribué à faire de KuCoin l’un des principaux échanges d’altcoins dans le monde. Lyu, commentant le récent succès de l’entreprise, a déclaré à Invezz :

Cela reflète qu’en tant qu’échange mondial de crypto-monnaie, KuCoin est bien accueilli par de plus en plus d’investisseurs en crypto-monnaie, ce qui montre absolument qu’en tant qu’« échange populaire », nous avançons plus vite et plus loin.

La meilleure plateforme de trading à terme

KuCoin Futures a été lancé en août 2019. Depuis lors, il est devenu l’une des 10 meilleures plateformes mondiales de trading de contrats à terme. Il prend en charge les produits contractuels de plus de 60 crypto-monnaies et compte plus de 3 millions d’utilisateurs enregistrés.

KuCoin a établi 19 communautés locales en Amérique du Nord, en Europe, dans le SEA et dans d’autres régions, offrant aux utilisateurs des services clients multilingues 24h/24 et 7j/7 et des services hautement localisés. KuCoin Futures prend en charge 13 langues pour faciliter le trading pour les utilisateurs mondiaux. La bourse a lancé la première version LITE de la plate-forme à terme du secteur pour aider de nombreux utilisateurs novices à expérimenter facilement le trading de contrats à terme. Ils ont publié plusieurs tutoriels pour abaisser le seuil de négociation des contrats à terme et les utilisateurs à bord.

Ajuster l’effet de levier

En ajustant les limites de l’effet de levier, le PDG de KuCoin a déclaré :

Le taux de levier maximum de KuCoin Futures sera réduit à 20x. Par rapport au marché au comptant, le marché à terme apporte des rendements plus élevés tout en générant des risques plus élevés. Ajuster l’effet de levier des contrats à terme consiste à protéger davantage les droits et les intérêts des utilisateurs, ce qui est également conforme aux exigences réglementaires.

La protection des consommateurs est le fondement des initiatives à l’échelle de l’industrie visant à réduire l’effet de levier. Selon Lyu, une forte réduction du ratio de levier peut non seulement réduire les risques pour les utilisateurs, mais peut également inciter davantage d’utilisateurs à essayer les services du futur. Un taux de levier raisonnable est “beaucoup plus facile” à comprendre et est plus susceptible de changer les stéréotypes dans le monde de la cryptographie, a déclaré le PDG.

Répression réglementaire sur Binance

Alors que la politique mondiale sur l’industrie se resserre, KuCoin reste à l’affût des tendances réglementaires dans différentes régions pour les opérations de conformité. Le PDG a déclaré qu’une répression réglementaire contre Binance est une “alerte aux autres bourses”. Lyu a déclaré que sa société était enregistrée en République des Seychelles et qu’elle “suivait les réglementations locales”.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent