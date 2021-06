Johnny Manziel révèle combien d’argent il a gagné en signant des autographes 10z viral

L’ancien vainqueur du trophée Heisman, Johnny Manziel, n’a jamais pu le couper dans la NFL. Mais sa mentalité de “fêtard” l’a gardé pertinent, et il trouve des moyens de faire des tabloïds chaque semaine.

Manziel refait surface jeudi après avoir partagé le processus qui l’a amené à signer illégalement des autographes à but lucratif alors qu’il était à l’université.

“Ce gars arrive derrière moi, il me dit:” Yo, comment voudriez-vous gagner 3 000 $? “”, a déclaré Johnny Maziel sur le podcast “Bussin’ With The Boys” de Barstool Sports via TMZ. “Je me retourne, je me dis, putain ouais, frère!”

Johnny Manziel dit qu’après cela, la mise a été augmentée à 30 000 $ par un autre mec qui l’a approché au hasard.

« Donc, ce gars est à peu près,« Très bien, va dans cette pièce au Fontainebleau. Tous ces trucs y seront présentés. Lorsque vous avez terminé, envoyez-moi simplement une photo de tout cela. Je vais vous donner le code du coffre-fort, l’argent sera là-dedans », dit Johnny.

Johnny Manziel affirme qu’il n’a jamais pris un centime avant d’avoir remporté le trophée Heisman après sa saison de première année en 2012.

L’année suivante, Manziel et les Texas A&M Aggies n’ont pas répondu à leurs attentes. Et Johnny Manziel n’est pas trop inquiet si la NCAA veut lui retirer l’une de ces victoires.

“Nous sommes allés 9-4 l’année prochaine, donc si la NCAA veut enlever ma putain de saison 9-4, mon Chick-Fil-A Bowl contre Duke, putain de me souffler”, a déclaré Manziel .

Johnny Manziel pourrait honnêtement aimer le poids plus qu’il n’aime l’argent, et chaque fois que le gars ouvre la bouche, il prouve pourquoi il n’aurait jamais pu devenir quart-arrière de la NFL.

