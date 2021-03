Johnny Manziel riposte aux trolls après des fouilles de carrière dans la NFL ⋆ .

Johnny Manziel a un message pour les trolls: le matériel sur sa courte carrière de Browns devient un peu vieux.

Samedi, l’aspirant golfeur a pesé sur le tournoi de mars 2021 Madness, qui a suscité des commentaires de certains fans sur son temps en tant que pro de la NFL. Quand un troll a gazouillé que «les choix de Manziel sont horribles… tout comme votre match dans la NFL», le joueur de 28 ans n’a eu aucun problème à riposter, selon Larry Brown Sports.

«Personne ne pense que j’ai plus sucé dans la ligue que moi. Get over it broseph, »Manziel a répondu au message d’origine, qui a depuis été supprimé.

22e choix au repêchage de 2014, Manziel a disputé deux saisons mouvementées à Cleveland avant d’être libéré des Browns au début de 2016.

Ces dernières années, Manziel a été ouvert sur les troubles personnels et les problèmes de toxicomanie, en plus de son diagnostic bipolaire.

Johnny Manziel a riposté sur un troll suite à des commentaires sur sa carrière dans la NFL.

Quand un autre utilisateur de Twitter a reçu samedi un «rapport de dépistage», Manziel a pris pour cible leurs côtelettes.

«Ce gars n’allait pas être bon. Mauvaise précision, mauvaise anticipation et lenteur à traiter les informations d’une défense. Déception totale », a écrit l’adepte, à laquelle Manziel a répondu:« Dit un gars qui ne peut pas lancer un ballon de football à vingt mètres. »

Après son passage dans la NFL, Manziel a tenté de réorganiser sa carrière de footballeur avec des séjours dans la LCF et dans la désormais disparue Alliance of American Football League. Il a également récemment joué dans la ligue de football contrôlé par les fans. Il se concentre sur l’atteinte de ses objectifs de golf d’ici 2033.