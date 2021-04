Johnny Nelson est d’accord avec Mike Tyson et explique comment des stars de YouTube comme Jake et Logan Paul peuvent aider à la boxe

Johnny Nelson pense que des YouTubers comme Logan et Jake Paul peuvent avoir un effet positif sur la boxe, malgré le scepticisme à l’égard des frères américains.

Logan Paul a franchi les cordes pour la première fois en 2018 pour un combat d’exhibition contre le KSI à Londres pour un combat amateur qui a captivé l’imagination.

. – .

Jake Paul et Logan Paul se sont tous deux battus professionnellement sur le ring de boxe

Un an plus tard, il avait réussi à obtenir une licence professionnelle et s’était battu aux États-Unis sur une carte à la carte dans le main event tandis que les champions du monde Billy Joe Saunders et Devin Haney étaient cachés sur la sous-carte.

Cela a semblé inspirer son jeune frère, qui s’est battu pour la première fois en tant que pro deux mois plus tard, puis a fait sa deuxième apparition sur la carte inférieure de Mike Tyson à son retour contre Roy Jones Jr.

Après avoir appelé Conor McGregor et Michael Bisping, il a choisi Ben Askren et les deux se rencontreront ce week-end à Atlanta au Mercedes-Benz Stadium.

S’adressant à talkSPORT après que les nouvelles du combat de Logan Paul contre Floyd Mayweather venaient de s’interrompre, l’ancien champion du monde des poids cruiser WBO Nelson insiste sur le fait que l’émergence de jeunes superstars des médias sociaux dans la boxe peut en fait être une aide pour le sport.

.

Paul et Ben Askren s’affronteront le 17 avril à Atlanta

«Oui, je le fais», dit-il. «Et je sais que les puristes vont probablement perdre beaucoup de sommeil à cause de cela et s’étouffer avec leurs malades.

«Mais vous devez vous souvenir maintenant; notre sport pénètre dans les foyers de gens qu’il n’aurait jamais pu faire au départ.

«Cela capte les yeux et l’attention des jeunes et des personnes qui ne comprennent même pas le sport.»

S’exprimant après son retour de combat, même l’ancien champion du monde des poids lourds Tyson a admis que “ la boxe doit ces gars-là ”.

.

Tyson a apporté son soutien à Paul et à d’autres sensations sur YouTube après son retour dramatique ce week-end

“Mon ego dit tellement de choses, mais ma réalité est qu’ils aident tellement à la boxe”, a admis Tyson.

«La boxe doit à ces gars-là. Ils doivent un peu de respect à ces gars de YouTube. … Ces gars-là font vivre la boxe.