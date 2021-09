Johnny Rivers : le « côté pauvre de la ville » et bien au-delà

L’énorme succès américain de Johnny Rivers dans les années 60 et 70 n’a peut-être pas été pleinement reflété dans le monde. Mais cela ne devrait rien enlever à la contribution de l’artiste né à Brooklyn à la culture pop. Non seulement Johnny a placé 29 singles sur le Billboard Hot 100 sur une longue période de 13 ans, mais il a marqué neuf hits dans le Top 10 et 18 albums dans les charts. Son plus grand succès, “Poor Side Of Town”, est entré dans les charts américains le 17 septembre 1966.

Le polyvalent Rivers a toujours représenté les meilleures vertus de la musique pop américaine, à la fois sur des chansons originales et des reprises incroyablement larges de favoris rock’n’roll, blues, folk, country et soul. Avant même d’avoir 15 ans, en 1957, il enregistrait avec les Spades pour le label Suede, alors qu’il portait encore son nom de naissance de John Ramistella.

Douze labels en six ans

L’année suivante, le célèbre DJ rock’n’roll Alan Freed l’a rebaptisé Johnny Rivers, et il a payé sa cotisation en enregistrant pour pas moins d’une douzaine de labels différents au cours des six années suivantes. Enfin, en 1964, arrive sa percée sur le label Imperial, avec une paire d’hommages à Chuck Berry: une reprise américaine n°2 de “Memphis” et une suite n°12 de “Maybelene” (écrit “Maybelline” sur sa version).

Contrairement à d’autres interprètes solo américains, tels que Del Shannon, Rick Nelson et Bobby Vinton qui a eu de plus en plus de mal à rivaliser une fois que l’ère du groupe inaugurée par la Beatlemania s’est vraiment installée, Rivers s’est épanoui. Il a de nouveau fait le Top 10 avec “Mountain Of Love” puis avec une reprise de “Seventh Son” de Willie Dixon.

Il a visité la scène folk pour ramener “Where Have All The Flowers Gone” du Kingston Trio dans le Top 30 américain. Rivers a montré ses influences country pour les reprises dans les charts de “Under Your Spell Again” de Buck Owens et de Stonewall Jackson “(I Washed Mes mains dans) les eaux boueuses. Entre-temps, il a fait le Top 3 avec “Secret Agent Man”, son thème pour la série télévisée Secret Agent, avec Patrick McGoohan.

Le côté droit de la ville

Puis vint le plus gros single de Rivers, le grand « Poor Side Of Town », composé avec Lou Adler. Après ses débuts dans le Hot 100 à la mi-septembre 1966, il est devenu le numéro 1 américain pendant une semaine en novembre. Les grands succès se sont poursuivis avec une régularité impressionnante, notamment les reprises de la Motown “Baby I Need Your Lovin'” et “The Tracks Of My Tears”. Son style pop a suivi le rythme de son époque pour embrasser une pop légèrement psychédélique, une conscience sociale et une musique plus axée sur l’album, y compris des reprises de Van Morrison et James Taylor.

À la fin de 1972, Johnny a enregistré son plus gros succès depuis quelques années avec le renouveau du rock’n’roll “Rockin’ Pneumonia – Boogie Woogie Flu”, et il figurait toujours dans le Top 10 jusqu’en 1977 avec la ballade “Swayin’ To The Musique (Slow Dance).” Trois de ses albums ont été certifiés disque d’or, dont deux compilations ; son album studio le plus récent était Shadows On The Moon en 2009. Avec quelque 30 millions de ventes en carrière, ce trésor de la pop américaine a continué de divertir le public avec des chansons de son vaste catalogue.