Johnny Rotten poursuivi par deux membres de Sex Pistols pour les droits de la chanson

Selon l’Associated Press, deux membres du SEX PISTOLETS poursuivent Jean Lydon sur le droit d’utiliser les chansons du groupe dans la prochaine mini-série biopic sur les légendes du punk britannique.

Plus tôt cette année, Lydon, qui est mieux connu sous le nom Johnny pourri, a fustigé le prochain SEX PISTOLETS série limitée comme “irrespectueuse”, insistant sur le fait qu’il n’a pas été approché pour participer à la production de la série.

“Pistolet” est une série de six épisodes sur SEX PISTOLETS guitariste Steve Jones. C’est basé sur Jonesmémoire de 2018 “Lonely Boy : Contes d’un pistolet sexuel” et il est dirigé par prix de l’Académie gagnant Danny Boyle, qui est producteur exécutif et réalisateur.

Edmond Cullen, l’avocat qui représente Jones et batteur Paul Cook, a déclaré jeudi à un juge de la Haute Cour de Londres que ses clients entretenaient une relation “fragile et agitée” avec Lydon, mais que les musiciens s’étaient entendus en 1988 pour que l’utilisation des chansons se fasse sur la « base des règles de la majorité » et qu’ils avaient également le soutien du bassiste Glen Matlock et la succession de feu Sid vicieux.

Lydonl’avocat de , Mark Cunningham, a déclaré dans ses arguments écrits que Jonesles mémoires de ‘s le dépeint “sous un jour hostile et peu flatteur”, se référant à Lydon à un moment donné comme un “petit gamin ennuyeux avec la grande structure osseuse qui en demande toujours plus”.

En avril dernier, Lydon a réagi aux coups de publicité faisant la promotion “Pistolet”, récit Les temps du dimanche: “Je pense que c’est la merde la plus irrespectueuse que j’ai jamais eu à endurer. Je veux dire, ils sont allés jusqu’à engager un acteur pour me jouer mais sur quoi travaille l’acteur ? Certainement pas mon personnage. Ça ne peut aller nulle part autre [but court].”

Lydon a également affirmé qu’il n’avait jamais été contacté par Boyle à propos de “Pistolet” même si les deux s’étaient rencontrés lors des préparatifs de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres 2021.

Il a ajouté: “Désolé, vous pensez que vous pouvez faire ça, comme marcher sur moi – ça n’arrivera pas. Pas sans un énorme, énorme putain de combat. Je suis Johnny, vous savez, et quand vous interférez avec mes affaires, vous allez avoir la fin amère de mes affaires en conséquence. C’est une honte.”

Un porte-parole de la “Pistolet” la production a dit Les temps du dimanche cette Boyle tendu la main à Lydonde la société de gestion à propos de la série prévue, mais “en fin de compte, le contact direct a été refusé”.

“Pistolet” a été créé par Craig Pearce et écrit par Pearce et Frank Cottrell Boyce.

Jones, Boyle et Pearce servir de producteurs exécutifs aux côtés Gail Lyon, Anita Camarata, Tracey Seaward, Paul Lee, J’espère que Hartman et Wiip. La série est produite par Productions FX.

Ancré par Jonesmémoire de , qui offre une nouvelle perspective fascinante sur l’une des plus grandes histoires du rock, “Pistolet” se déplace des domaines du conseil de l’ouest de Londres, à Vivienne Westwood et Malcolm McLarenla célèbre boutique SEX de Kings Road, à la controverse internationale qui a suivi la sortie de “Ne vous occupez jamais des conneries”, qui est souvent répertorié comme l’un des albums les plus influents de tous les temps. Leur single “Dieu sauve la reine” a été interdit par le BBC et atteint le n ° 1 sur le Royaume-Uni NME graphique, mais est apparu au n ° 2 sur le graphique officiel des singles au Royaume-Uni, ce qui a conduit à des accusations selon lesquelles la chanson avait été délibérément écartée de la première place. Pour la seule fois dans l’histoire des charts, la piste a été répertoriée comme un blanc, pour éviter d’offenser la monarchie.

“Pistolet” étoiles Toby Wallace (“Babyteeth”, “Infortune Aiguë”) comme Steve Jones, Anson Boon (“Crawl”, “1917”, “Blackbird”) comme Jean Lydon, Louis perdrix (“Enola Holmes”, “Medici”) comme Sid vicieux, Jacob Slater comme Paul Cook, Fabien Frankel (“Le Serpent”, “NYPD Blue”) comme Glen Matlock, Dylan Llewellyn (“Derry Girls”) comme Wally Rossignol, Sydney Chandler (“Ne t’inquiète pas chérie”) comme Chrissie Hynde, Emma Appleton (“The Witcher”, “Traitors”) comme Nancy Spungen, et Maisie Williams (“Game Of Thrones”) comme icône punk Jordan.



Pistolet – Images de premier aperçu publiées pour la série limitée Sex Pistols de Danny Boyle. Détails ici https://t.co/8wdEaOs7pQ#SexPistols #DannyBoyle #Pistolet pic.twitter.com/ByKKNV7sxW – Phil Edwards (@Live_for_Films) 3 mars 2021

Pistolet – premières images publiées du biopic Danny Boyle Sex Pistols https://t.co/tmfdszkyRi pic.twitter.com/9XQHUGvfjN – BetaSeries News (@BetaSeries_News) 3 mars 2021

Mots clés:

pistolets sexuels

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).