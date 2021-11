Johnny Sins a vu son nom censuré dans Apex Legends

C’est une dure journée pour le Apex Légendes communauté. Star de cinéma pour adultes, plombier, médecin, ouvrier du bâtiment et maître de nombreux autres métiers Johnny péchés a vu son nom censuré dans Apex Legends. Cette nouvelle déchirante a été découverte par le streamer Kap3 et publiée sur Reddit, il semble que taper le nom de l’acteur avec un espacement et une ponctuation appropriés entraîne le blocage des deux mots.

Désormais, les censeurs de chat sont importants dans les jeux multijoueurs très populaires pour des raisons évidentes. Vous ne pouvez pas avoir de mots super offensants – comme des insultes – utilisables dans un jeu comme Apex Legends, à moins que vous ne vouliez qu’il devienne un cloaque de toxicité. Cependant, cette situation spécifique est un peu un casse-tête, car bien que M. Sins soit un homme enveloppé d’un sujet intrinsèquement NSFW, il n’est pas un personnage à la Voldemort ni une personne dont le nom ou le travail est particulièrement offensant. On dirait qu’il vient de se faire piéger.

Curieusement, ce n’est pas la première fois que Johnny Sins et Apex Legends entrent en collision. De retour dans la saison sept, les joueurs ont payé l’acteur sur Cameo (un service qui permet aux gens de payer pour des messages vidéo personnalisés d’un large éventail de célébrités) pour envoyer un message à Respawn Entertainment les exhortant à ajouter et à modifier certains aspects du jeu.

Ce message s’est avéré assez drôle aux yeux de la communauté, qui a vu nombre de ses plus grandes critiques exprimées par la star de cinéma pour adultes. Le Cameo a finalement été retiré du forum.

En revenant au jour actuel, de nombreuses demandes du Cameo, telles que du nouveau contenu et des buffs de Wattson, ont maintenant été ajoutées, car Apex Legends semble être au milieu de la meilleure saison qu’il ait connue depuis un certain temps. On ne saura peut-être jamais pourquoi le nom de Johnny Sins a été censuré (soyons honnêtes, c’est presque certainement à cause de sa carrière), mais on ne peut qu’espérer qu’il ne le prenne pas trop personnellement.

La communauté Apex Legends a toujours été connue pour son sens de l’humour, entre autres. Ce n’est que récemment qu’ils se sont regroupés pour nommer le Prowler trouvé sur l’écran du hall de la saison 11. La suggestion la plus populaire était Cooper, le nom du protagoniste de Titanfall 2.