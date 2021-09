Johnny Walker fait ses débuts stellaires avec un derby à Las Vegas

“Guerre civile”C’est le titre de l’UFC sur son site internet en espagnol, l’avant-première de l’événement principal de son événement ce samedi. Cela peut sembler fort, mais ce sera précisément ce que l’on voit dans l’octogone. Thiago Santos, numéro cinq du classement des mi-lourds, et Johnny Waler, dix, ils s’affrontent dans un combat dans lequel le gagnant respirera et le perdant aura un chemin difficile. Ils n’ont qu’à gagner.

Walker vient peut-être avec un peu plus de mou. Ce sera le plus gros combat de sa carrière, car est sa première étoile. Vous avez l’échec autorisé, mais cela vous pénaliserait trop. Il a gagné sa place à l’UFC grâce aux Contender Series. Il a surpris avec un grand KO et ses trois combats suivants ont été résolus en éliminant au premier tour. Ils lui ont valu des récompenses pour les performances de la nuit et sa silhouette a été projetée, mais après deux défaites consécutives, il a été ralenti. En septembre 2020, il a joué son dernier combat. Il a mis KO au premier tour et maintenant ils lui donnent l’occasion de montrer si, à 29 ans, il peut vraiment être un nom avec lequel il faut compter.

Pour sa part, Thiago Santos arrive dans une dynamique dangereuse. Le Brésilien est un nom très reconnu à l’UFC. C’est un artiste KO, ils le surnomment ‘Marreta’ et il la fait tatouer (une masse). Ce “flow” avec quatre KO spectaculaires et contre de grands noms (le dernier, le champion actuel, Jan Błachowicz) lui a donné l’opportunité de viser le titre. Il est tombé face à Jon Jones, puis il n’a pu battre ni Teixeira ni Rakic. A 37 ans, c’est un combattant dangereux, mais il doit montrer qu’il peut renverser la situation.

Ainsi, deux combattants de Rio de Janeiro se heurtent à Las Vegas avec le besoin de victoire. Ils sont tous les deux des puncheurs (Santos a 71% KO et Santos 83%), donc la seule chose qui est attendue est une guerre dès la première minute. L’expérience de Santos (il double son adversaire dans le combat) peut être la clé, mais une main de Walker peut tout changer. La pression est forte, mais c’est l’UFC. Tu joues toujours sur le fil.