Johnson a dit d’aider les personnes vulnérables alors que les prix du gaz s’envolaient pour atteindre 1 377 £: “Ils sont inquiets” | Sciences | Nouvelles

Fixé par le régulateur de l’industrie Ofgem, le plafond aide à contrôler le coût des factures de gaz et d’électricité au Royaume-Uni. Il est déjà passé à 1 131 £ en avril et, à partir du 1er octobre, une autre augmentation de 12% entrera en vigueur, le plafond passant à 1 277 £. L’Ofgem s’est engagé à revoir le niveau du plafonnement des prix de l’énergie deux fois par an en février et août, à compter du 1er avril et de nouveau à partir du 1er octobre.

Le prochain examen devrait avoir lieu en février 2022, et Mike Foster, directeur général de l’Energy and Utilities Alliance (EUA) a déclaré à Express.co.uk que « cela va certainement augmenter d’au moins 100 £ supplémentaires en fonction de ce qui s’est passé. au cours des dernières semaines”.

Cela survient alors que les prix du gaz ont atteint des sommets records avant l’hiver alors que le pays commence à se remettre sur pied après une reprise après la pandémie.

Les experts ont averti que le chauffage central pourrait être un “luxe pour les riches” cet hiver, et M. Foster dit que davantage doit être fait pour s’assurer que cela ne se produise pas.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Tout le monde souffre des prix élevés du gaz.

« Nous savons, en interrogeant les clients dans un sondage, que les deux tiers d’entre eux sont vraiment inquiets de pouvoir se permettre de rester au chaud cet hiver. »

M. Foster a appelé le gouvernement à résoudre le problème en apportant un soutien aux clients énergétiques les plus économiquement vulnérables.

Il a déclaré: «Le gouvernement doit agir pour rassurer qu’il y aura de l’aide, en particulier pour les moins nantis de nos communautés.

“Il y a des choses qu’il pourrait faire presque avec effet immédiat pour simplement protéger les plus vulnérables.

LIRE LA SUITE: Sturgeon pourrait détenir la clé pour mettre fin à la crise énergétique au Royaume-Uni

«Nous avons le budget à venir à l’automne, et le gouvernement est dans la position où il pourrait apporter un certain soutien et augmenter l’allocation de carburant d’hiver.

“Nous ne voulons pas que les gens s’inquiètent de savoir s’ils peuvent se permettre d’allumer leur chauffage et de pouvoir chauffer leur maison et manger de la nourriture, ce n’est absolument pas ce que vous voulez sous la surveillance de quiconque, donc tout soutien que vous pouvez apporter à court terme sera aide et il existe des outils disponibles pour le faire assez rapidement.

Le secrétaire à l’Énergie, Kwasi Kwarteng, a précédemment minimisé les craintes d’une crise du gaz.

Il a déclaré: “Il n’est pas question que les lumières s’éteignent, que les gens ne puissent pas chauffer leur maison. Il n’y aura pas de semaine de travail de trois jours, ni de retour aux années 70.”

A NE PAS MANQUER

La Russie menace “l’OTAN asiatique” en colère contre l’accord AUKUS [INSIGHT]

Les scientifiques fixent la date d’UNE AUTRE pandémie aussi mortelle que Covid-19 [REVEAL]

Sturgeon pourrait détenir la clé pour mettre fin à la crise énergétique au Royaume-Uni [REPORT]

Le gouvernement a déclaré que le Royaume-Uni disposait d’une gamme de fournisseurs “diversifiés et sécurisés”. La Norvège en particulier augmente ses exportations à partir d’octobre.

Cependant, la demande de gaz augmente dans toute l’Europe, et certains craignent que le Royaume-Uni ne soit physiquement – ​​et peut-être politiquement – ​​en queue de peloton.

Le gazoduc Nord Stream 2, qui transporte le gaz de la Russie vers l’Allemagne via la mer Baltique, contournant la Pologne et l’Ukraine, aggrave les choses.

Un accord a été conclu entre la chancelière allemande Angela Merkel et le président russe Vladimir Poutine pour que Gazprom, la compagnie gazière publique russe, construise le gazoduc.

Mais M. Poutine espère maintenant éviter à Mme Merkel de mettre en œuvre la législation de l’UE dans l’ensemble du système et, par conséquent, il a limité le flux de gaz entrant en Europe par les gazoducs existants.

Cela a exercé une pression sur les approvisionnements en gaz et affecté la hausse des prix, affectant également le Royaume-Uni car il importe indirectement du gaz russe des Pays-Bas.