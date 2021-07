Johnson et Blunt ne peuvent pas sauver le voyage ⋆ .

Le Times s’engage à examiner les sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que les films comportent des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

À partir de ce vendredi, si vous êtes prêt à consacrer du temps (un peu plus de deux heures) et de l’argent (soit le prix d’un billet de théâtre, soit des frais d’accès Disney + Premier de 29,99 $), vous pouvez regarder le nouveau film “Jungle Cruise” , une aventure d’action à la pointe de la technologie et à l’ancienne, inspirée par le manège de longue date du parc à thème Disney. Alternativement, en beaucoup moins de temps (huit minutes) et sans argent du tout, vous pouvez regarder un enregistrement vidéo de ladite balade dans le parc à thème sur YouTube.

Je ne veux pas suggérer que ce sont des expériences équivalentes, exactement. Personnellement, je préfère la version YouTube, qui a peut-être été filmée dans un réservoir d’eau géant d’Anaheim décoré de plantes importées et d’éléphants mécaniques, mais parvient toujours à offrir le paysage de jungle moins artificiel et plus persuasif habité des deux. Les passionnés de Dwayne Johnson, d’Emily Blunt et de la couleur orange, cependant, voudront probablement se lancer dans la version plus longue, plus brillante et améliorée numériquement, en espérant peut-être que, comme les films “Pirates des Caraïbes” de Disney – le premier, de toute façon – il réussira à transformer une promenade en bateau au ralenti en un divertissement cinématographique énergique et nostalgique.

Et bien sûr, cette « croisière dans la jungle », dirigée avec brio par Jaume Collet-Serra (« Les bas-fonds »), reproduit certains des plaisirs caractéristiques de la balade sous une forme élaborée générée par ordinateur : la végétation luxuriante, la faune exotique, la douceur ruisseau qui coule. J’entends aussi par là le flot de jeux de mots que se fait entendre le skipper, qui est joué par Johnson. Il est difficile de nier qu’il représente une amélioration par rapport à l’employé moyen du parc Disney – sans vouloir offenser l’employé moyen du parc Disney. Et que vous soyez opposé aux jeux de mots ou (comme moi) pensez que toute l’entreprise aurait dû être rebaptisée «Pungle Cruise», l’esprit malicieux qui a toujours sous-tendu la musculature musclée de Johnson lui sert bien dans ce département. Quel plaisir impassible de l’entendre dire des choses comme « toucan jouez à ce jeu » ou souligner que certaines roches sont « pris pour du granit ». (Certains rochers aussi, sûrement.)

Jack Whitehall, Emily Blunt et Dwayne Johnson dans le film “Jungle Cruise”.

(Frank Masi / Disney Enterprises, Inc.)

Étant un long métrage, bien sûr, “Jungle Cruise” doit faire le trafic de subtilités comme l’intrigue, le personnage et la mythologie, même si le résultat, scénarisé par Michael Green, Glenn Ficarra et John Requa, est dérivé au point de décousue . Johnson est Frank, le capitaine rusé d’un piège à touristes branlant sur le fleuve Amazon, essayant de survivre à moitié honnête au milieu de la rude concurrence d’un gros bonnet local (Paul Giamatti). Blunt incarne la dernière passagère de Frank, Lily Houghton, un nom approprié pour un botaniste anglais à l’esprit noble qui essaie de trouver les « Larmes de la Lune », une fleur légendaire connue pour ses étonnants pouvoirs de guérison. Le destin rassemble ces deux individus singulièrement têtus pour un long et chahuteur voyage en aval, opposant l’intérêt personnel cynique de Frank à l’idéalisme naïf de Lily et associant les sourcils flétris et fiables de Blunt aux sourcils expressifs de Johnson.

La chimie générée par tous ces combats oculaires n’est pas négligeable, et elle alimente ce véhicule stellaire gorgé d’eau à travers ses séquences d’action animées et semi-cohérentes et ses bourrasques d’incident narratif. Nous sommes en 1916 et la Première Guerre mondiale fait rage, ce qui explique au moins en partie le tour exagéré de Jesse Plemons en tant que prince Joachim, un méchant allemand moustachu qui massacrera toute personne ou voyelle qui se dressera sur son chemin. Il est déterminé à récolter les larmes de la lune avant Lily, même si cela signifie diriger un sous-marin sur l’Amazon à sa poursuite. Et chaud est le mot clé, étant donné les températures étouffantes au Brésil, suggérées par les tons ocres oppressants de la cinématographie numérique de Flavio Labiano et les perles de sueur que vous pouvez pratiquement voir accrochées aux costumes de Paco Delgado.

En parlant de ça: Le frère de Lily, MacGregor (Jack Whitehall), qui a des goûts pimpants, fait beaucoup trop de valises et, comme le film se lasse rarement de nous le rappeler, est comiquement mal équipé pour tout type de vie rude ou enchevêtrement hétérosexuel. Mais ne vous inquiétez pas : une fois qu’il a fini de se moquer d’un stéréotype masculin efféminé, le script se précipite avec un monologue de sortie prudent parfaitement adapté pour générer une nouvelle série de gros titres célébrant et/ou critiquant le dernier jalon LGBTQ de Disney. Ceci étant Disney, bien sûr, nous sommes assez loin, disons, des subversions hostiles aux familles de «Je t’aime Phillip Morris», la joyeuse comédie de 2010 de Ficarra et Requa sur l’éveil queer. Même dans ces paramètres ostensiblement chétifs, la seule croisière dans la jungle qui se déroule ici est trop littérale.

Une scène du film “Jungle Cruise”.

(Les Entreprises Disney Inc.)

Pourtant, la trame de fond de MacGregor n’est pas le seul cas où cette épopée du début du 20e siècle fait un clin d’œil à un public résolument du 21e siècle. Comme mon collègue du Times, Todd Martens, l’a récemment examiné dans un article réfléchi et profondément rapporté, le Jungle Cruise ride, un accessoire de Disneyland depuis l’ouverture du parc en 1955, a récemment subi une refonte importante qui a abandonné ses représentations racistes des peuples autochtones. Le film, grâce à un bricolage intelligent, accomplit quelque chose de similaire, transformant sa galerie de chasseurs de têtes brandissant des lances en une blague sournoise au détriment des hypothèses colonialistes occidentales. Les vrais méchants ici sont le prince avide de pouvoir de Plemons et son armée de conquistadors espagnols morts-vivants, dont l’un (joué par Édgar Ramirez) n’est autre qu’Aguirre lui-même. Ce signe de tête historique évoque des connotations herzogiennes pieux dans un film autrement conçu sous le charme d’Indiana Jones, “Romancing the Stone” et d’autres films d’une époque antérieure de recherche d’aventure cinématographique.

Revoir ces films, c’est peut-être replonger dans un monde de blagues bon marché et d’attitudes rétrogrades. Mais il faut aussi se rappeler à quoi ressemblaient les films américains grand public avant l’ère des effets visuels mur à mur, le genre qui a transformé le blockbuster moderne en une proposition brillante, de plus en plus sans âme et parfois carrément laide. “Romancing the Stone” avait des serpents vivants et des alligators claquants et un sens du péril sensiblement réel; ce film a un jaguar fabriqué numériquement, parmi d’autres creepy-crawlies générés par ordinateur, et pas un vrai frisson ou une peur parmi eux. “Jungle Cruise”, malgré ses pistes plus que capables et son attention tant vantée aux détails et à la vraisemblance, ne se sent jamais transportant de la même manière que même les blockbusters médiocres étaient autrefois capables de rassembler. C’est moins une expédition qu’une simulation, une dépêche d’un monde sauvage mais étrangement vierge où voir n’est jamais proche de croire.

« Croisière dans la jungle »

Évaluation: PG-13, pour les séquences de violence d’aventure

Durée de fonctionnement : 2 heures, 7 minutes

En jouant: Commence le 30 juillet en version générale ; également disponible en PVOD sur Disney+

