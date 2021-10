Johnson exhorté à abolir les règles de visa en anglais afin d’éviter l’abattage de 100 000 porcs | Royaume-Uni | Nouvelles

En vertu des règles de visa post-Brexit, les vétérinaires et bouchers étrangers sont tenus de parler anglais. Cependant, en raison des pénuries chroniques de personnel dans le secteur agricole du Royaume-Uni, le gouvernement n’offre actuellement que 1 000 visas temporaires pour combler les pénuries de personnel. Désormais, la National Farmers’ Union (NFU) souhaite que le gouvernement abaisse le niveau requis d’exigences en anglais afin que davantage de travailleurs puissent venir en Grande-Bretagne pour faire face à la crise de pénurie de personnel dans les fermes.

Minette Batters, présidente de la NFU, a déclaré dimanche au Mail: « Nous voulons que le niveau d’anglais requis soit abaissé afin qu’il y ait un plus grand bassin de travailleurs qui peuvent venir ici et aider à résoudre cette crise.

« Les agences de recrutement en Amérique du Sud testent déjà leurs compétences.

« Ils pourraient venir ici rapidement si la barrière de la langue était levée.

« Nous savons que les agriculteurs tuent déjà des porcs dans les fermes.

S’adressant à l’émission Today de BBC Radio 4, il a déclaré: «Nous sommes dans quelques semaines avant de devoir envisager un abattage massif d’animaux dans ce pays.

« Nous pensons que notre carnet de commandes est de l’ordre de 100 000 à 120 000 à l’heure actuelle.

« Et il augmente d’environ 12 000 par semaine.

« Cela se produit dans les élevages porcins de tout le pays – ils sont sauvegardés et manquent d’espace pour garder les animaux. »

Les données de la NFU suggèrent qu’environ 500 000 des quatre millions de personnes qui travaillent dans le secteur agricole ont quitté l’industrie pendant la pandémie.

Les données ont également révélé que plus d’un tiers des postes vacants dans le secteur de l’horticulture restent vacants.

L’Office for National Statistics montre que 27 pour cent des entreprises de l’industrie alimentaire ont des niveaux de stocks inférieurs à la normale.

Le cabinet comptable Grant Thornton a révélé qu’il y avait plus de 500 000 postes vacants dans le secteur de l’alimentation et des boissons.

Au milieu de la pénurie, le gouvernement a fait valoir que les producteurs alimentaires doivent payer les travailleurs britanniques avant de compter sur la main-d’œuvre étrangère.

Cependant, les producteurs du secteur disent qu’il faudra trop de temps pour éviter une crise de la chaîne d’approvisionnement.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Nous comprenons les défis auxquels l’industrie porcine a été confrontée en raison de la pandémie, des pénuries de main-d’œuvre, de l’accès aux approvisionnements en Co2 et de la réduction des exportations vers le marché chinois.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec le secteur pendant cette période. »

Times Radio a interviewé le Premier ministre Boris Johnson cette semaine sur la possibilité d’un abattage massif de porcs britanniques.

Il a répondu en disant que la mort des porcs « est ce qui se passe dans ce pays ».

M. Johnson a ajouté : « Avez-vous déjà mangé un sandwich au bacon ?

« Ces cochons, quand vous les avez mangés, n’étaient pas vivants. »

Agriculteur britannique, Katie Morgan a répondu à cela sur Sky News et a déclaré: «S’il ne comprend pas la différence entre abattre un porc dans un abattoir et tuer et incinérer un porc à la ferme, qui n’entrera pas dans la chaîne alimentaire, je veux dire , nous n’avons aucun espoir, n’est-ce pas. »

Un porte-parole du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) a déclaré : « Nous comprenons l’importance du travail saisonnier et nous sommes conscients des défis auxquels l’industrie porcine a été confrontée ces derniers mois en raison de la pandémie de Covid-19 et pénuries de main-d’œuvre, et Defra a travaillé en étroite collaboration avec les secteurs du porc et de la transformation pendant cette période. »