Johnson fait face à un vote de défiance : les conservateurs seniors font la guerre au Premier ministre | Politique | Des nouvelles

Une source a déclaré que le Premier ministre pourrait faire face à un vote de défiance (Image: .)

M. Johnson entre dans l’une des semaines les plus critiques de son mandat au cours de laquelle deux tests clés révéleront s’il n’est plus en mesure de gagner la loyauté et le respect des députés et des électeurs conservateurs. Il est sur le point d’être frappé par la plus grande rébellion à ce jour mardi, alors qu’environ 65 de ses propres députés devraient rejeter ses mesures du plan B pour ralentir la propagation de la variante Omricon au milieu de l’inquiétude suscitée par l’utilisation de soi-disant passeports vaccinaux.

Jeudi, les électeurs du North Shropshire éliront le successeur d’Owen Paterson, qui a mis fin à la controverse sur ses activités de lobbying. M. Paterson jouissait d’une majorité de près de 23 000, donc la perte de cette circonscription emblématique serait un coup dur pour le Premier ministre.

Un ancien ministre a décrit l’élection partielle comme le « test clé » pour M. Johnson, dont le leadership a été secoué par la débâcle de Paterson, les allégations de partis pendant le verrouillage à Downing St et le parti conservateur se voyant imposer une amende pour n’avoir pas pleinement signalé un don vers la rénovation de son appartement. La politique fiscale et la poursuite de l’immigration illégale ont également suscité de la frustration dans la base.

Une source du comité des députés d’arrière-ban de 1922 a averti : « Si les choses ne changent pas, le Premier ministre devra à un moment donné faire face à un vote de confiance.

La source a déclaré que les députés sont « piratés à propos des restrictions de Covid et de l’hypocrisie des fêtes de Noël », ajoutant : « Sur la politique fiscale, les hausses d’impôts et les grosses dépenses, le non-respect des libertés traditionnelles est un problème. Boris Johnson n’a jamais vraiment fait appel aux conservateurs traditionnels, mais maintenant il perd également le soutien des nouveaux députés du mur rouge et c’est un problème pour lui.

Le ministre Orime devrait faire face à deux tests cette semaine (Image: Andrew Parsons / No 10 Downing Street)

La source a souligné que le North Shropshire est une « grosse affaire » et qu’une victoire, quel qu’en soit le montant, soit « correcte », une défaite contre les Lib Dems serait « en effet très mauvaise ».

Le chef des libéraux démocrates, Sir Ed Davey, a déclaré que l’élection partielle était l’occasion pour les électeurs de dire au Premier ministre que « la fête est terminée ».

Il a déclaré: « J’ai passé de nombreuses heures sur le pas de la porte dans le North Shropshire et il est clair à quel point les promesses non tenues du manifeste de Boris et les dissimulations louches sont en train de s’effondrer. »

Les Lib Dems disent avoir frappé à 34 000 portes pendant la campagne, et le parti affirme qu’un sondage britannique qu’il a commandé à Savanta Comres a révélé que 46% des électeurs conservateurs pensent que « Boris Johnson et son parti conservateur me prennent pour acquis ».

Un député craignait que le parti ne soit confronté à une « crise existentielle » et se demandait s’il ne serait pas temps de « lancer l’ébullition ». Une question clé est de savoir si des dirigeants alternatifs potentiels tels que le chancelier Rishi Sunak ou la ministre des Affaires étrangères Liz Truss pourraient faire appel dans les anciens sièges travaillistes remportés par les conservateurs en 2019.

Un ancien ministre et loyaliste a déclaré : « Le problème pour Boris remonte à la saga Owen Paterson. Une fois qu’il l’a allumé, il avait l’air faible et les requins ont eu le goût du sang dans l’eau.

« Cela a également miné la loyauté personnelle envers lui [the Prime Minister] de députés qui ont estimé qu’il ne tiendrait pas parole. Il est vraiment en difficulté en ce moment.

La fureur suscitée par le verrouillage de la consommation d’alcool à Whitehall a pris une nouvelle tournure, avec la révélation que les responsables du Trésor avaient bu des boissons « impromptues » après avoir travaillé sur l’examen des dépenses d’automne 2020.

Jess Phillips, la députée travailliste de Birmingham Yardley, a déclaré que les électeurs qui ont voté conservateur lui disaient qu’ils ne le feraient plus. Elle a dit qu’au lieu de se référer au Premier ministre comme « Boris », ils utilisaient maintenant le « Boris Johnson » moins familier.

La controverse autour des partis présumés à Downing St a accru la frustration quant au choix du personnel du Premier ministre, un député appelant à un éclaircissement, déclarant: « Je veux des scalps ».

D’autres députés de premier mandat sont catégoriques sur le fait que M. Johnson – qui a accueilli la semaine dernière une nouvelle fille dans le monde – a un attrait « tout le monde » unique et que le parti devrait le maintenir en poste et éviter de paniquer.

Le député conservateur de Bassetlaw, Brendan Clarke-Smith, a déclaré: «C’est une période difficile pour nous et les élections partielles seront difficiles, mais j’espère toujours que nous pourrons gagner cela. Je reste le plus grand partisan du Premier ministre et je crois fermement en lui à la fois dans les urnes et dans l’agenda avec le Brexit, la lutte contre l’immigration illégale et la montée en puissance.

« Cela dit, je pense qu’il a besoin de meilleures personnes autour de lui et a été déçu. »

Un député d’arrière-ban sympathique a déclaré: «Sur un niveau très humain, le gars a un nouveau-né et il a l’air absolument crevé. Tout le monde lui dit d’attraper et de saisir et il a juste besoin d’un bon kip d’abord.

Cependant, au cours du week-end, de plus en plus de députés ont manifesté publiquement leur opposition aux règles exigeant que les gens présentent une preuve de vaccination ou un test Covid négatif pour entrer dans les boîtes de nuit et autres grands lieux.

L’ancien ministre Sir John Hayes a ajouté son nom à la liste des rebelles.

Il a déclaré: «Je suis d’accord avec la plupart des restrictions, mais les passeports Covid vont un peu trop loin. Nous entrons dans le territoire de dire aux gens qu’ils doivent subir une intervention médicale plutôt que de le laisser à leur propre choix. »

Le député conservateur Steve Baker, l’un des principaux membres du Covid Recovery Group of MPs, a exhorté ses collègues à montrer un « soutien maximal » aux ministres et aux assistants subalternes qui pourraient démissionner en signe de protestation.

Christian Wakeford, un collègue député conservateur qui s’oppose aux plans de laissez-passer Covid, a déclaré: « Nous verrons ensuite que vous en aurez besoin pour entrer dans votre pub ou magasin local ou pour monter dans un train. »

Il a qualifié le moment d’« atroce » et a averti que le gouvernement « mettait les pieds sous les pieds de toute une industrie qui est sur le point de revenir à la normale alors qu’elle avait en fait besoin d’une chance de se rétablir ».

Le député de Bury South a ajouté: « Ce n’est pas juste, il n’y a aucune preuve pour le soutenir, et c’est juste vraiment, vraiment dommageable. »

Un autre député conservateur a averti que Boris Johnson présidait désormais à une « pandémie de peur », en déclarant: « C’est un clown adorable mais le pays ne rit plus ».

Le député d’Ashfield Lee Anderson, l’un des députés conservateurs les plus en vue du « mur rouge » des anciens sièges travaillistes, votera contre le laissez-passer Covid et a déclaré qu’il était temps de « libérer la Grande-Bretagne ».

Il a déclaré: « Comme Boris le dit toujours, nous devons libérer ce pays et il est temps [to] revenir à la normale.

M. Anderson a ajouté : « Je n’aime pas voter contre les gouvernements ; J’aime voir un gouvernement fort avec tous les députés d’arrière-ban derrière lui, mais c’est une ligne rouge. C’est ma colline sur laquelle mourir.