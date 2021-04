Johnson & Johnson craint le vaccin: les États-Unis recommandent de «suspendre» le déploiement du vaccin après la formation de caillots sanguins | Monde | Nouvelles

Les agences de santé fédérales américaines ont recommandé de suspendre l’utilisation du vaccin Covid à dose unique de Johnson & Johnson après que six receveurs aient développé une maladie rare impliquant des caillots sanguins. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis organiseront mercredi une réunion consultative pour examiner les cas. La Food and Drug Administration des États-Unis a cherché à rassurer le public sur le fait que les effets secondaires «semblent être extrêmement rares».

La FDA a déclaré qu’elle examinerait les données et les cas où les caillots sanguins «rares et graves» se sont développés.

Ils ont déclaré dans un communiqué publié sur Twitter: “La sécurité du vaccin # COVID19 est une priorité absolue pour le gouvernement fédéral, et nous prenons très au sérieux tous les rapports de problèmes de santé suite à la vaccination COVID-19.”

