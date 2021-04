Johnson & Johnson reprendra l’usine après que 15 millions de doses de vaccin Covid-19 aient été gâchées

Après qu’une erreur dans une usine de fabrication de Baltimore la semaine dernière a ruiné des millions de doses du vaccin Johnson & Johnson Covid-19, L’administration Biden confie à Johnson & Johnson la responsabilité de l’usine, a-t-elle annoncé samedi.

L’usine, qui appartient à l’entrepreneur de fabrication Emergent BioSolutions, produisait auparavant deux variétés de vaccin Covid-19, dont seul le vaccin Johnson & Johnson a été approuvé pour une utilisation d’urgence aux États-Unis. Désormais, Johnson & Johnson sera le seul vaccin produit dans l’établissement alors que la société prend le contrôle, a rapporté samedi le New York Times.

Le vaccin Johnson & Johnson, autorisé par la Food and Drug Administration fin février, est un vaccin à injection unique, contrairement aux vaccins Covid-19 à base d’ARNm produits par Pfizer / BioNTech et Moderna qui nécessitent deux doses pour être pleinement efficaces, et il ne nécessite qu’un réfrigérateur, plutôt qu’un congélateur, pour le stocker.

Il est également extrêmement efficace – les résultats d’essais cliniques suggèrent qu’il prévient environ 85% des «cas graves et critiques de Covid-19» et 100% des décès et des hospitalisations après quatre semaines – malgré quelques inquiétudes précoces quant à la façon dont le tir de Johnson & Johnson se cumule. contre les tirs de Pfizer et Moderna.

Comme l’a expliqué Umair Irfan de Vox le mois dernier,

[Johnson & Johnson] a rapporté que son efficacité globale dans la prévention des cas de Covid-19 qui ont produit des symptômes était de 66,1%. Le vaccin Moderna et les vaccins Pfizer / BioNTech ont rapporté des niveaux d’efficacité d’environ 95%. Cet écart dans les chiffres d’efficacité alimente la perception de certaines personnes selon laquelle le vaccin Johnson & Johnson Covid-19 n’est pas aussi bon.

Cependant, selon le Dr Amesh Adalja de l’Université Johns Hopkins, une telle comparaison directe est difficile et les vaccins sont «fondamentalement interchangeables».

«Je ne regarde même pas ces chiffres d’efficacité et je ne les compare pas comme ça», a déclaré Adalja à Vox. « Biostats 101: Vous ne pouvez pas comparer les résultats des essais comme celui-ci à moins qu’ils n’aient été réalisés en face à face. »

Dans un communiqué, Johnson & Johnson a déclaré qu’il «assumait l’entière responsabilité» de la fabrication à l’usine de Baltimore et y augmenterait «considérablement» son personnel.

Selon le Times, l’erreur qui a précipité l’annonce de samedi – et ruiné quelque 15 millions de doses de vaccin – est survenue après une confusion entre des vecteurs vaccinaux distincts utilisés par Johnson & Johnson et AstraZeneca, qui sont incompatibles.

Cependant, Johnson & Johnson a souligné dans un communiqué mercredi qu’il continuerait de demander une autorisation d’utilisation d’urgence pour l’installation d’Emergent à Baltimore et qu’il atteindrait toujours ses objectifs de livraison de vaccins.

Johnson & Johnson devrait fournir environ 24 millions de doses de vaccin supplémentaires d’ici la fin avril, et près de 100 millions au total d’ici la fin mai. Le président Joe Biden a promis que chaque adulte américain sera éligible pour un vaccin Covid-19 d’ici le 1er mai, et a récemment fixé un nouvel objectif de 200 millions de coups de feu à la fin de ses 100 premiers jours au pouvoir.

Dans un communiqué de samedi, AstraZeneca, qui a développé l’autre vaccin en cours de production dans l’usine Emergent de Baltimore, a déclaré qu’il travaillait à «identifier un autre emplacement» pour la fabrication.

Les États-Unis ont investi dans le stockage des doses d’AstraZeneca pour une utilisation aux États-Unis l’année dernière en prévision d’une autorisation d’utilisation d’urgence qui ne s’est pas encore matérialisée, selon le New York Times.

Même avant samedi, cependant, le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca a connu des problèmes alors que la société espère qu’il deviendra le quatrième vaccin contre le coronavirus à recevoir une autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis.

En mars, un comité consultatif indépendant des National Institutes of Health a critiqué la société pour avoir utilisé des données d’efficacité «obsolètes et potentiellement trompeuses» dans un communiqué de presse, selon Umair Irfan de Vox; depuis lors, AstraZeneca a publié des données plus complètes montrant un taux d’efficacité légèrement inférieur – mais toujours élevé – d’environ 76 pour cent.

Par ailleurs, il y a eu une vague d’inquiétude le mois dernier après que les régulateurs de plusieurs pays européens ont suspendu la distribution du vaccin AstraZeneca en raison des inquiétudes concernant les caillots sanguins, mais l’Union européenne a depuis conclu que le vaccin était «sûr et efficace».

Malgré les conclusions de l’agence de réglementation de l’UE, le vaccin AstraZeneca n’est pas encore autorisé à être utilisé aux États-Unis; par conséquent, l’administration Biden a annoncé en mars qu’elle enverrait des doses d’AstraZeneca du stock américain au Canada et au Mexique, qui ont tous deux signé le vaccin.

L’effort de vaccination de masse des États-Unis s’accélère

Malgré les revers de Johnson & Johnson et d’AstraZeneca le mois dernier, les nouvelles sur les vaccins aux États-Unis sont extrêmement bonnes en ce moment. Avec trois vaccins contre le coronavirus approuvés pour une utilisation d’urgence et une distribution croissante, le pays a continué à établir des registres de vaccination.

Samedi, selon Andy Slavitt, conseiller de la Maison Blanche pour Covid-19, les États-Unis ont administré plus de 4 millions de vaccins, dépassant la moyenne du pays pour la semaine de plus de 3 millions de coups par jour pour la première fois.

NOUVEAU: 4,1 millions de vaccins signalés aujourd’hui. De 3,5 millions samedi dernier. – Andy Slavitt (@ aslavitt46) 3 avril 2021

De plus, plus de 100 millions de personnes aux États-Unis ont maintenant reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19, a tweeté vendredi Ryan Struyk de CNN. Samedi, selon Struyk, cela signifie que 2 adultes américains sur 5 ont reçu au moins une dose.

Il y a également eu des nouvelles positives concernant l’efficacité de plusieurs vaccins Covid-19 déjà autorisés aux États-Unis.

Une nouvelle étude la semaine dernière a confirmé que les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna offrent une protection substantielle contre Covid-19 dans des conditions réelles, même après une seule injection.

Selon l’étude, les deux vaccins étaient efficaces à environ 80% après les premières doses et à 90% après deux doses.

Le Wall Street Journal a également rapporté jeudi que le vaccin Pfizer «reste très efficace six mois après sa deuxième dose, une indication que la protection pourrait durer encore plus longtemps».

Pourtant, le directeur des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Rochelle Walensky, exhorte à la prudence, malgré les bonnes nouvelles.

«Nous avons tellement à espérer, tellement de promesses et de potentiel de là où nous en sommes et tellement de raisons d’espérer, mais pour le moment, j’ai peur», a-t-elle déclaré la semaine dernière, avertissant que les cas de Covid-19 aux États-Unis ont commencé à se manifester. grimpe à nouveau.

Selon les données sur les coronavirus suivies par le New York Times, les cas ont augmenté de 19% aux États-Unis au cours des deux dernières semaines; la moyenne mobile sur sept jours s’établit à près de 65 200 cas par jour samedi.

« Nous y sommes presque, mais pas encore tout à fait », a déclaré Walensky. «Et donc je vous demande de simplement tenir un peu plus longtemps, de vous faire vacciner quand vous le pouvez afin que toutes les personnes que nous aimons tous soient toujours là lorsque cette pandémie se terminera.»