Johnson’s Baby raconte l’histoire d’un bébé curieux dans son nouveau TVC

La campagne fait revivre les moments uniques de la journée et de la vie d’une mère et de son bébé

Johnson’s Baby a dévoilé une publicité télévisée (TVC) pour promouvoir sa nouvelle lotion Milk + Rice. Avec cette campagne, la marque veut assurer aux mamans que la lotion continuera à nourrir et célébrer les années de croissance de leur bébé. Le TVC a été conceptualisé par DDB Mudra et donne vie aux moments uniques de la journée et de la vie d’une mère et de son bébé. De plus, la campagne parle des avantages d’un verrou hydratant 24 heures sur 24 pour les bébés qui entrent dans une phase d’exploration et font quelque chose de nouveau chaque jour.

« Nous avons trouvé que l’intuition des bébés en pleine croissance voyant et ressentant tout pour la première fois était très puissante. Nous avons donc raconté l’histoire de ce bébé curieux qui profite de sa nouvelle liberté de mouvement et d’exploration. Cela met en place la nécessité pour le produit d’entrer tout en étant accessible et agréable pour les mères », a déclaré Godwin Dmello, directeur exécutif de la création, DDB Mudra.

Selon Manoj Gadgil, vice-président marketing, Johnson & Johnson Consumer Health, Inde, Johnson’s Baby estime que « chaque bébé doit avoir un bon départ ». La nouvelle lotion Johnson’s Baby Milk + Rice est une réitération de cet engagement à fournir les meilleurs produits de soins de la peau pour bébé soutenus par la science pour les besoins de chaque maman en matière de soins de la peau des bébés.

« Nous nous engageons à travailler avec des mamans et des papas, des experts de la santé et des scientifiques pour garantir que nos produits offrent les normes de soins les plus élevées pour les bébés à tous les âges et stades de leur croissance. La nouvelle lotion Lait + Riz avec ses ingrédients ciblés cherche à rassurer les mamans que la peau en développement de leur enfant recevra la bonne nourriture, pour cette peau douce de bébé », a ajouté Gadgil.

