Joie pour les chats noirs avec deux victoires confortables

La dernière édition du résumé hebdomadaire de Sunderland se penche sur les dernières nouvelles de Stadium of Light. C’était une joie festive pour les fans des Black Cats car ils sont restés invaincus pendant la période des fêtes, qui comprenait des victoires convaincantes sur Doncaster Rovers et Sheffield mercredi.

Nous avons également les dernières nouvelles et rumeurs de transfert avec Lee Johnson désireux d’ajouter à son équipe alors qu’ils se battent pour une promotion.

Festive Joy for Black Cats Plus Dernières nouvelles et rumeurs de transfert

Joie festive pour les fans de Black Cats alors que Doncaster Rovers et Sheffield Wednesday se sont battus

Avant le match de Doncaster, on s’inquiétait de la provenance des buts. L’attaquant en forme Nathan Broadhead était maintenant blessé et Ross Stewart n’avait marqué qu’une seule fois en huit matchs. Tous les soucis, cependant, étaient bientôt hors de l’esprit.

A Doncaster, Sunderland a dominé le match. La pénalité précoce de Ross Stewart a mis les Black Cats sur la bonne voie pour une victoire confortable. Le milieu de terrain Elliot Embleton a prolongé l’avance avant la mi-temps et un but contre son camp au début de la seconde mi-temps a scellé une confortable victoire 3-0.

Sheffield mercredi étaient les visiteurs du Stadium of Light pour le dernier match de l’année. Les Owls espéraient qu’un résultat les remettrait en lice pour une place en séries éliminatoires alors qu’une victoire de Sunderland les placerait en tête du classement et se vengerait de la défaite à Hillsborough plus tôt cette saison.

L’équipe de Lee Johnson n’était pas d’humeur à y aller doucement mercredi qui avait lutté contre Covid et des blessures. Deux buts rapides de Stewart ont placé l’équipe locale dans une position dominante et un troisième du jeune défenseur central Callum Doyle avant la mi-temps a scellé le sort de mercredi.

Stewart a complété son tour du chapeau avant que le remplaçant Benji Kimpioka ne termine la déroute pour envoyer les Black Cats en tête du classement et les fans heureux avec une victoire catégorique 5-0.

Attaquant et arrière lié

Ce n’est un secret pour Wearside que l’entraîneur-chef cherche à renforcer son équipe. Les Black Cats ont souffert pendant une grande partie de la saison avec des blessures à des joueurs clés, jouant souvent des joueurs hors de position. Deux domaines où Sunderland cherchera à ajouter des joueurs sont aux postes d’avant et d’arrière.

À la fin de la semaine dernière, il est apparu que l’ailier de Manchester City Patrick Roberts était sur le radar de Sunderland et pourrait devenir leur première signature de la fenêtre de transfert. Selon un article du Sunderland Echo, Roberts devrait écourter une période de prêt au club français de Troyes pour rejoindre Sunderland en prêt jusqu’à la fin de la saison.

L’attaquant de 24 ans a déménagé à City pour 11 millions de livres sterling en 2015, mais n’a pas réussi à s’établir au club. Il a eu plusieurs périodes de prêt loin de Manchester, le Celtic étant son plus grand succès, remportant plusieurs trophées.

L’international de la jeunesse d’Irlande du Nord Trai Hume est également sur le radar de Sunderland selon l’Echo. L’arrière latéral très apprécié de Linfield, âgé de 19 ans, est disponible pour 200 000 £. Cependant, les Black Cats pourraient faire face à une concurrence pour sa signature.

Son manager à Linfield, l’ancien attaquant de Sunderland David Healy, ne tarit pas d’éloges sur le jeune. Il a déclaré: « Trai ne fera que s’améliorer, il devient plus fort, il devient plus en forme et s’il peut ajouter un peu plus de qualité dans le dernier tiers, le ciel est sa limite. »

Burnley s’intéresse au milieu de terrain Dan Neil

Comme indiqué récemment dans le Chronicle, l’équipe de Premier League Burnley serait intéressée par le milieu de terrain de 20 ans Dan Neil. Le jeune a connu une belle première saison en tant que joueur de l’équipe première au Stadium of Light, en tête du classement des passes décisives et en se produisant à un niveau élevé chaque semaine.

Le rapport suggère que les Clarets pourraient être configurés pour tester les Black Cats avec une offre d’ouverture de 3 millions de livres sterling. Neil, qui a également acquis une reconnaissance internationale avec l’Angleterre cette saison, a été un joueur clé pour Lee Johnson. Lui permettre de partir serait un coup dur pour le club, ses fans et ses espoirs de promotion.

Photo principale

Intégrer à partir de .