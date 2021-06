Join Ventures nomme Avi Kumar CMO

Il dirigera le marketing mondial pour Join Ventures et ses sociétés de portefeuille – IGP.com, IGP for Business et Interflora India

La plate-forme Direct to Consumer (D2C) Join Ventures a annoncé mercredi la nomination d’Avi Kumar au poste de directeur du marketing (CMO). Il dirigera le marketing mondial pour Join Ventures et ses sociétés de portefeuille – IGP.com, IGP for Business et Interflora India. « Avi est un ajout naturel à notre équipe de direction car il est un leader marketing très expérimenté et très admiré avec une expérience avérée dans l’aide aux entreprises de consommation à créer de nouvelles catégories perturbatrices et à stimuler une croissance durable. Au cours des dernières années, Join Ventures a créé un écosystème exclusif en Inde comprenant la technologie, les données et la logistique, qui sont les piliers essentiels du succès de toute marque D2C. L’esprit d’entreprise et la vision d’Avi s’appuieront sur cette base et aideront à propulser Join Ventures vers l’avant au cours de notre prochaine phase de croissance », a déclaré Tarun Joshi, fondateur de Join Ventures, lors de la nomination.

Kumar apporte à Join Ventures plus d’une décennie d’expérience dans les rôles de leadership en affaires et marketing en ligne. Auparavant, en tant que responsable de la SVOD et du marketing de la marque pour la plate-forme OTT ZEE5, il était responsable de la croissance des activités D2C et B2B à travers une multitude de campagnes multimédias. Avant ZEE5, il a dirigé le marketing pour Big FM et a joué un rôle déterminant dans la croissance d’Oriflame en Inde. « L’écosystème Internet et l’évolution des besoins des consommateurs ont conduit à l’émergence d’entreprises de vente directe au consommateur (D2C) en tant que proposition de valeur forte. Rejoignez Ventures avec son équipe incroyable, sa proposition de marque solide, son ADN agile, ses processus technologiques et opérationnels de classe mondiale, est à un point d’inflexion prêt à décoller et à transformer l’expérience du consommateur et le paysage D2C, et j’ai hâte de faire partie de cette trajectoire de croissance “, a déclaré Kumar.

Fondée en 2020, Join Ventures possède et exploite un portefeuille croissant de marques et de plateformes axées sur le numérique. La société utilise sa technologie propriétaire et son infrastructure logistique exclusive de livraison en trois heures dans plus de 20 villes en Inde pour alimenter la croissance de son portefeuille de marques directes aux consommateurs (D2C). Kumar accélérera la notoriété et la croissance du marché de l’écosystème D2C hautement évolutif de Join Ventures, qui exploite actuellement plus de dix sites Web internationaux pour les marchés de détail (B2C) et d’entreprise (B2B2C), y compris des marques telles que IGP.com, Interflora.in et plusieurs Étiquettes.

