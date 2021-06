Joindre les points : les DSI sont désormais les catalyseurs d’une économie axée sur le numérique

Nitin Singhal, directeur général, Expérience numérique, Adobe Inde

Une nouvelle recherche d’Adobe a révélé que les DSI sont au centre de pratiquement toutes les grandes initiatives commerciales dans l’économie numérique d’aujourd’hui, les entreprises faisant appel aux DSI pour transformer numériquement leurs organisations et aider à façonner leurs plans de retour au travail. Afin de comprendre comment le rôle du DSI a évolué, Adobe a interrogé plus de 500 DSI dans les régions des États-Unis (200), EMEA (150) et APAC (156). Il a révélé que 98 % des DSI indiens (contre 92 % aux États-Unis, 83 % en EMEA et 94 % en APAC) ont signalé une augmentation de leurs responsabilités.

« En seulement un an, nous sommes passés d’un monde doté de capacités numériques à une économie axée sur le numérique, ce qui a exercé une pression énorme sur de nombreux dirigeants, y compris les DSI, dont beaucoup ont été chargés d’assumer une série de nouvelles responsabilités », a déclaré Nitin Singhal. , directeur général, Digital Experience, Adobe Inde.

Environ 96 % des DSI indiens ont plus d’influence sur les décisions de leadership (comparé à 83 % aux États-Unis, 85 % en EMEA, 94 % en APAC) tandis qu’un nombre encore plus important (98 %) partagent que leurs structures organisationnelles ont été repensées pour répondre aux l’évolution des besoins induite par une transition vers une économie axée sur le numérique. Parmi les nombreuses priorités que les DSI doivent désormais gérer, l’expérience client est la mieux classée par les DSI indiens (92 %, contre 38 % aux États-Unis, 67 % en EMEA, 74 % en APAC). Selon l’enquête, jusqu’à 50 % des DSI indiens ont désigné le cloud hybride et public comme le domaine le plus susceptible d’augmenter les investissements en 2021.

Alors que l’expérience client est une priorité, le nouvel environnement de « travail de n’importe où » a fait évoluer les priorités du DSI pour qu’elles soient avant tout les employés, puis les clients. En fait, 89 % des DSI se considèrent comme des agents de changement. Environ 80 % des DSI indiens prévoient que leur organisation se concentrera davantage sur la productivité que sur les mesures de temps (contre 36 % pour les États-Unis, 41 % pour l’EMEA, 57 % pour l’APAC), tandis que 71 % sont prêts à embaucher de n’importe où dans le pays. et dans le monde (contre 29 % pour les États-Unis, 37 % pour l’EMEA, 44 % pour l’APAC). De plus, 63 % des DSI indiens sont prêts à mettre en œuvre une semaine de travail plus courte, contre 7 % pour les États-Unis, 27 % dans la région EMEA et 41 % dans la région APAC.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.