Joji, vedette de Fahadh Faasil, remporte le prix du Festival international du film suédois

Après avoir conquis le cœur du public et des critiques, la star de Fahadh Faasil Joji a ajouté une autre plume à sa casquette en remportant le prestigieux prix du Festival international du film suédois (SIFF). Le film a remporté le prix dans la catégorie The Best International Feature Film Award au festival du film. Faasil s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle à ses fans et amis et a écrit que le film avait remporté le prix au Festival international du film suédois. Faasil a écrit qu’il avait reçu de bonnes nouvelles de la Suède et a annoncé le développement dans sa publication sur Facebook, a rapporté l’Indian Express.

Joji qui s’est déjà fait une place dans le public indien a remporté le prix au SIFF qui obtient des nominations pour toutes sortes de films réalisés dans différents pays du monde. Peu de temps après l’annonce des prix par le jury au SIFF, le festival du film devrait commencer du 25 octobre et durer jusqu’au 31 octobre. Tous les films qui ont émergé comme gagnants après une compétition acharnée seront projetés au festival pour public.

Le film réalisé par Dileesh Pothan est sorti sur Amazon Prime Video en avril de cette année et s’est avéré être l’un des meilleurs films de l’année, laissant le public et les critiques sous son charme. Outre Faasil et Pothan, le scénario du film a été écrit par Syam Pushkaran et le film était la deuxième collaboration du trio. La collaboration précédente du trio était Maheshinte Prathikaaram qui est sorti en 2016 et a été chaleureusement accueilli par le public.

Faasil travaille actuellement sur ses débuts en télougou avec la superstar télougou Allu Arjun dans leur prochain film Pushpa. Faasil jouerait le rôle du méchant principal dans le film. Après Pushpa, Faasil a son prochain film multi-stars prévu appelé Vikram où il sera vu avec l’acteur vétéran Kamal Haasan et Vijay Sethupathi.

