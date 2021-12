JoJo est fiancée à Dexter Darden

JoJo ressent l’amour ce Noël.

La chanteuse est fiancée à son petit-ami, l’acteur Dexter Darden. JoJo a annoncé la nouvelle passionnante le jour de Noël, partageant des photos de la proposition surprise.

La star de « Saved by the Bell », 30 ans, a demandé à JoJo de l’épouser le jour de son 31e anniversaire à La Concha Resort à Porto Rico. Dexter a tout mis en œuvre, emmenant même la famille et les amis de JoJo pour assister au moment romantique.

Dans son diaporama Instagram, JoJo a montré sa bague en diamant scintillant avec une photo d’elle assise sur les genoux de Dexter sous une bannière qui disait: « Elle a dit oui. » Dans sa légende, elle a pensé à passer une éternité avec son nouveau fiancé.

« avec toi pour toujours? Enregistre-moi. fête Noël tout un fiancé !!!” elle a écrit. « L’être humain le plus réfléchi, créatif, positif, beau, fort, aimant et édifiant m’a demandé de l’épouser. alors évidemment j’ai dit OUI !!!”

Elle a ajouté: « Merci pour la surprise d’anniversaire la plus épique de tous les temps. et pour avoir fait voler ma mère, ta mère et nos deux meilleurs amis pour partager ce moment incroyable avec nous. vous êtes l’un des uns. LFG @dexterdarden.

Elle a reçu des messages de félicitations de fans et d’amis, dont Brandy, Tinashe, Jessie J, Snoh ​​Aalegra et Tiara Thomas.

Voir les photos de leurs fiançailles ci-dessous.