JoJo et Dexter Darden annoncent leurs fiançailles à Noël : « Pour toujours avec vous »

JoJo avait beaucoup à fêter à Noël.

La chanteuse a annoncé ses fiançailles avec l’acteur Dexter Darden, 30 ans, sur Instagram.

« Pour toujours avec VOUS ? Inscrivez-moi », l’interprète de « Too Little, Too Late » a légendé la photo de célébration. « Célébrer Noël tout un fiancé !!! l’être humain le plus attentionné, créatif, positif, beau, fort, aimant, édifiant m’a demandé de l’épouser. Alors évidemment, j’ai dit OUI !!! »

Ce fut un mois mouvementé pour JoJo qui a fêté son 31e anniversaire quelques jours plus tôt, le 20 décembre.

Le couple se fréquenterait depuis 2020. (.)

« Merci pour la surprise d’anniversaire la plus épique de tous les temps. et pour avoir fait voler ma mère, votre mère et nos deux meilleurs amis pour partager ce moment incroyable avec nous. vous êtes l’un des uns. LFG@dexterdarden. »

Darden a répondu dans les commentaires : « Yupppppp. merci d’être mon éternel.

