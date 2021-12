JoJo fiancée à l’acteur Dexter Darden

Jojo j’ai du bling avec une vraie signification pour Noël… une bague de fiançailles !!!

Acteur Dexter Darden a posé la question le jour de Noël, qui est aussi son anniversaire. JoJo vient de laisser tomber la nouvelle … « Pour toujours avec VOUS? Inscrivez-moi. Célébrer Noël tout un fiancé !!! L’être humain le plus réfléchi, créatif, positif, beau, fort, aimant et édifiant m’a demandé de l’épouser. Alors évidemment J’ai dit OUI !!! »

Cela ne s’est pas arrêté là … « Merci pour la surprise d’anniversaire la plus épique de tous les temps. Et d’avoir fait voler ma mère, votre mère et nos deux meilleurs amis pour partager ce moment incroyable avec nous. Vous êtes l’un d’entre eux . LFG @dexterdarden. »

La star du redémarrage de « Saved by the Bell » a répondu de cette façon … « Yupppppp🔥🔥🔥🔥🔥 merci d’être mon éternel 💍❤️. »

Darden a qualifié JoJo de « l’artiste le plus courageux que je connaisse sur la planète », juste après la sortie de son album « Trying Not to Think About It » en octobre. Elle a dit à MTV que l’album est une « capsule temporelle pour [my] depression profonde. »

JoJo vient de participer à la saison 5 de « The Masked Singer », où elle est apparue en tant que Black Swan. Elle a terminé deuxième.

