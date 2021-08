JoJo Fletcher rejoint-il la saison 30 de DWTS ? Elle dit …

in

Fletcher Jojo met un terme à certaines rumeurs.

L’ancien leader de The Bachelorette a profité de son histoire Instagram le lundi 30 août pour répondre à un fan qui a demandé si JoJo participerait à la saison 30 de Dancing With the Stars. La question a été posée après que JoJo a partagé des images d’elle-même se préparant pour une séance d’entraînement juste après le lever du soleil.

En réponse à son adepte demandant: “Est-ce que tu fais des trucs ?????”, La star de télé-réalité de 30 ans a répondu: “Lol tout le monde me dming ça! Je ne le suis pas, mais une histoire amusante – j’étais censé faire @DancingABC après ma saison de Bachelorette mais a fini par ne pas pouvoir bc de mon contrat. Womp womp. “

En fin de compte, elle a semblé être un bon sport à ce sujet et a ajouté: “Je ne suis pas sûr que l’Amérique aurait pu gérer mes mouvements de danse super doux de toute façon [laughing with tears emojis]. ”

C’était déjà une période excitante pour JoJo, en tant que fiancé Jordan Rodgers, qu’elle a rencontré lors de sa saison de The Bachelorette diffusée en 2016, a fêté son 32e anniversaire ce jour-là.