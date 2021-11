JoJo Siwa à travers les années : découvrez son évolution en photos

La vie est certainement « épique » pour Jojo siwa à l’heure actuelle!

Le concurrent de la saison 30 de Dancing With the Stars est déjà entré dans l’histoire avec un partenaire de danse du même sexe, et maintenant, JoJo cherche à encadrer plus d’étoiles montantes avec la nouvelle série Peacock Siwas Dance Pop Revolution, qui sera présentée en première aujourd’hui, le 4 novembre sur le NBCU plateforme de diffusion en continu.

« La vie est tellement épique en ce moment que je suis juste attaché à la ceinture de sécurité pour le trajet », a déclaré JoJo en exclusivité à E! News le 26 octobre. « Je suis à la place du conducteur, mais je roule à 150 milles à l’heure. »

Elle a ajouté : « Chaque jour, mon bonheur est plus grand. Et chaque jour, ma confiance en moi est plus grande. Et chaque jour, un frisson est plus grand. »

Eh bien, JoJo a certainement profité au maximum de ses journées !

La jeune femme de 18 ans est devenue célèbre pour la première fois après avoir participé à l’Ultimate Dance Competition d’Abby, jugée par Abby lee miller. À neuf ans, JoJo a fait forte impression et, bien qu’elle se soit classée à la cinquième place, elle a rejoint Dance Moms deux ans plus tard en 2015.