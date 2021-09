JoJo Siwa affirme que Nickelodeon la traite comme “seulement une marque”

Jojo siwa semble être attachée à sa prochaine tournée.

L’artiste de 18 ans, connue pour porter un nœud dans les cheveux, s’est adressée à Twitter le mardi 7 septembre. 14. exprimer sa frustration à propos de JoJo Siwa DREAM The Tour de Nickelodeon, dont les dates ont été reportées à la lumière de la pandémie et reprend le 13 janvier 2022. Il soutient ses deux récents EP: DREAM The Music de 2018 et Celebrate de 2019.

“Je pars en tournée en janvier”, a écrit le chanteur. “Ma comédie musicale vient de sortir (avec 6 nouvelles chansons originales)… Nickelodeon m’a dit aujourd’hui que je n’étais pas autorisé à jouer/ajouter aucune des chansons du film dans mon émission. Ce sont MES chansons, MA voix, MON écriture . Est-ce que cela semble juste ??? “

Le candidat de la saison 30 de Dancing With the Stars a ajouté plus tard: “Il n’y a aucune raison que cette musique ne soit pas incluse. Travailler pour une entreprise en tant qu’être humain réel traité comme une marque est amusant jusqu’à ce que ce ne le soit pas.”