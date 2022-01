JoJo Siwa appelle un fan de 5 ans avant une opération contre le cancer, à la suite d’un diagnostic soudain

Lire du contenu vidéo

Jojo Siwa discuté avec une patiente de 5 ans atteinte d’un cancer avant l’opération… en lui disant que tout irait bien et qu’elle botterait les fesses du cancer.

Comme vous le voyez dans la conversation entre JoJo et Blakely Bergenfeld … JoJo est une pro pour mettre ses jeunes fans à l’aise … répondre patiemment aux questions de la petite fille.

les parents de Blakely, Jason et Kimberly Bergenfeld, racontez à TMZ … le diagnostic de cancer a été soudain, après que la petite fille a commencé à avoir des maux de tête et de la fièvre lors d’un récent voyage de ski en famille.

On nous dit que les parents de Blakely l’ont emmenée chez un pédiatre à leur retour à LA, et le médecin a remarqué que son foie était enflé et l’a emmenée d’urgence aux urgences de l’hôpital pour enfants de LA.

Le père de Blakely dit que sa fille a subi une série de tests, et c’est à ce moment-là que les médecins ont découvert un cancer dans son rein. Elle a subi une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur géante sur son rein vendredi.

On nous dit que l’opération s’est encore mieux passée que prévu. Elle a dû se faire retirer le rein car il était sur le point de se rompre et aurait été en phase terminale s’ils ne l’avaient pas traité à temps. Les médecins ont également trouvé des tumeurs sur son foie et ses poumons, qui ont été retirés. Les médecins sauront dans les prochains jours exactement quel stade et quel type de cancer elle a, mais elle est stable et a franchi la première étape de son rétablissement.

Cela a été un tourbillon quelques jours … on nous dit que Blakely avait semblé en parfaite santé avant qu’elle ne commence à se sentir malade.

JoJo s’est impliqué après avoir appris le diagnostic de Blakely grâce à la star de « Dance Moms » Kira Girard et son mari, qui sont des amis proches des Bergenfeld.

Blakely est un grand fan de JoJo et était censé la rencontrer aux Nickelodeon Awards en mars dernier avant son annulation en raison de COVID.

On nous dit que JoJo voulait contacter personnellement Blakely avant qu’elle ne passe sous le couteau … offrant même d’aider la famille à couvrir les frais médicaux.