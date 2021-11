JoJo Siwa arbore un nouveau look élégant et adulte aux AMA 2021

JoJo Siwa avait l’air élégante et sophistiquée lors des American Music Awards 2021 dimanche soir, s’écartant de son arc emblématique et de ses tenues colorées en faveur d’une esthétique plus adulte. Le YouTuber de 18 ans a choisi une élégante robe noire à épaules dénudées pour le tapis rouge, ajoutant un peu de plaisir avec une jupe semi-transparente à volants. Elle a confié à Entertainment Tonight son choix : « Je voulais être élégante ce soir, mais je me disais, je ne peux pas complètement abandonner les couleurs, je dois avoir un petit quelque chose, quelque chose. »

Lundi soir, Siwa participera à la finale de Dancing With the Stars aux côtés de sa partenaire professionnelle Jenna Johnson, exécutant une danse fusion tango et cha-cha sur « I Love It » d’Icona Pop feat. Charli XCX et une danse freestyle sur « Born This Way » de Lady Gaga. Siwa a qualifié son prochain numéro de « si magique » sur le tapis rouge.

(Photo : Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

« Je suis tellement excitée », a-t-elle partagé, qualifiant la chanson de Gaga de « probablement la chanson la plus significative pour elle ». « Je ne vais pas gâcher [it], mais les 20 dernières secondes sont les 20 secondes de cette saison pour lesquelles je suis le plus reconnaissante », a-t-elle poursuivi à propos de la performance à venir. Participer à Dancing With the Stars a été une expérience émouvante pour Siwa, qui a récemment rompu avec sa petite amie Kylie Prew après moins d’un an datant.

« Il y avait des jours où la seule chose que je voulais faire était d’aller aux répétitions, danser avec Jenna et me changer les idées », a expliqué Siwa. « C’est quelque chose que, traversant une rupture et un chagrin, j’étais tellement reconnaissant d’avoir eu. Danse avec les stars était mon petit exutoire de bonheur au cours des 10 dernières semaines, donc je suis vraiment reconnaissant pour cela. »

Alors que l’ancien de Dance Moms se prépare pour la finale, ce sera forcément une soirée émouvante, gagner ou perdre. « Je disais aujourd’hui que j’avais peur d’avoir l’air d’un mauvais perdant, parce que je vais pleurer – pas parce que je n’ai pas gagné, mais parce que c’est fini ! » elle a plaisanté à ET. Siwa concourra pour la victoire aux côtés d’Iman Shumpert et de la pro Daniella Karagach, d’Amanda Kloots et de la pro Alan Bersten, ainsi que de Cody Rigsby et de la pro Cheryl Burke. Dancing With the Stars est diffusé le lundi à 20 h HE sur ABC.