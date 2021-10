JoJo Siwa détaille l’expérience personnelle «très extrême» qu’elle a vécue pendant la semaine «DWTS» de Disney

JoJo Siwa révèle que son expérience en tant que candidate à Dancing With the Stars a été une course difficile – surtout cette semaine dernière. Siwa dit à Us Weekly qu’elle a récemment traversé un territoire inconnu. « Cette semaine a été très, très extrême et quelque chose que je n’avais jamais vécu et quelque chose que je n’avais jamais ressenti auparavant. »

Cependant, l’ancien de Dance Moms n’est pas entré dans les détails de l’événement. Alors qu’elle et sa partenaire Jenna Johnson s’entraînaient pour la semaine Disney, Siwa dit qu’elle commence vraiment à comprendre pourquoi les gens appellent la danse une évasion. « J’ai vraiment de la chance que chaque jour cette semaine, j’aie pu passer trois heures avec mon meilleur ami en répétitions », a-t-elle déclaré au point de vente. « A la fin de la répétition, elle disait : ‘OK, on ​​y est. Ça va ? Cool.’ … Cela fait définitivement une semaine, mais à cause de ma famille, à cause de cette chanson, à cause de la série, je suis de l’autre côté. »

Siwa est la vedette du concours de danse et entre dans l’histoire en tant que premier concurrent à concourir avec un partenaire de danse du même sexe. Elle avait précédemment déclaré au magazine qu’elle était « très excitée de faire partie de la saison 30 de Dancing With the Stars », ajoutant qu’elle pensait que son partenaire historique était « tellement cool ». Siwa est sortie et fière depuis un certain temps maintenant et s’est publiquement jetée sur sa petite amie Kylie Prew à plus d’une occasion. « Nous voulons tous les deux le même résultat de cette relation, vous savez, nous voulons tous les deux être ensemble pour toujours et nous voulons tous les deux être là l’un pour l’autre », a-t-elle déclaré aux États-Unis précédemment.

Pour le thème Grease de l’émission la semaine prochaine, Siwa annonce qu’il y aura des changements majeurs à surveiller pour les fans. « J’attends avec impatience une chanson rapide, j’espère », a déclaré l’actrice au média mardi. « J’attends avec impatience un joli petit costume. » « Mot clé ‘petit' », intervint Johnson, avant d’ajouter: « Nouvel humain ici, woo hoo! » Siwa a conclu en disant qu’elle avait hâte de « raconter comment Jenna a changé ma vie et changer la façon dont je me regarde ».