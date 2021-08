JoJo Siwa et l’olympienne Suni Lee rejoignent Danse avec les stars

in

Il va y avoir une rude concurrence sur Dancing With the Stars la saison prochaine.

Danse mamans alun Jojo siwa et médaillé d’or olympique Suni lee sera à l’honneur lors de la saison 30 de DWTS, a annoncé ABC le 26 août.

Ce sont les deux premières célébrités à rejoindre le casting, en compétition pour l’approbation des juges Len bonhomme, Derek Hough, Carrie Ann Inaba et Bruno Tonioli.

JoJo, qui a présenté le monde à sa petite amie kylie prew plus tôt cette année, sera le tout premier candidat à avoir un partenaire de danse du même sexe dans l’émission, selon USA Today. “Nous écrivons l’histoire”, a déclaré JoJo, 18 ans, au point de vente. “Cela n’est jamais arrivé dans Dancing With the Stars auparavant. Cela a toujours été un couple garçon-fille.”

Elle a déclaré que son parcours de coming out et d’avoir une petite amie avait “inspiré tant de gens à travers le monde”, expliquant: “Je pensais que si je choisissais de danser avec une fille dans cette émission, cela briserait le stéréotype. Ce serait nouveau, différent et changer pour le mieux. “