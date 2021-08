JoJo Siwa fera partie de la danse avec le premier couple homosexuel des stars, et Twitter est là pour ça

Fans de Dancing With The Stars, nous avons enfin des nouvelles de la saison à venir, et ce sont aussi des nouvelles qui font l’histoire. Nous attendons les annonces de casting depuis ce qui semble être une éternité, et avec le début de la saison 30 au coin de la rue le 20 septembre, il semblait que nous allions bientôt devoir trouver des informations. Eh bien, ABC vient d’annoncer les deux premières célébrités qui participeront à la saison 30 : la gymnaste olympique médaillée d’or Suni Lee et JoJo Siwa de Dance Moms, qui livrera un DWTS en premier.