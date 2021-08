JoJo Siwa franchit une étape importante avec sa petite amie

JoJo Siwa a franchi une étape importante avec sa petite amie, Kylie Prew, et en a récemment parlé dans une nouvelle interview. En parlant à Entertainment Tonight, Siwa a révélé qu’elle et Prew s’étaient dit “Je t’aime” l’un à l’autre. La danseuse et actrice a également expliqué comment avoir Prew dans sa vie a ajouté un tout nouveau niveau de bonheur.

“C’est cool. C’est vraiment amusant”, a déclaré Siwa à ET. “J’ai eu ma mère, évidemment, toute ma vie, qui a toujours été à mes côtés et que j’aime tellement. Littéralement mon rocher pour toujours. Et c’est cool d’avoir de l’amour et du soutien d’une manière différente, tu sais quoi Je veux dire ? … Avoir cet amour rend tout cela tellement plus grand. Cela ajoute juste, et c’est génial. ” Elle a poursuivi en disant: “Nous adorons être ensemble. Nous ne nous soucions pas de ce que nous faisons tant que nous nous amusons.”

La phase de lune de miel de JoJo Siwa et Kylie Prew est loin d’être terminée. https://t.co/Lf59qDbZPB – Divertissement ce soir (@etnow) 27 août 2021

Siwa a ensuite partagé une histoire adorable sur la façon dont son amour pour les paillettes a également conduit Prew à l’apprécier. “Elle était comme, ‘J’aime les choses que je n’ai jamais aimées maintenant. J’étais comme, ‘Qu’est-ce que tu veux dire?’ Elle m’a dit : “J’aime les paillettes. J’aime les paillettes.” Tout le temps, elle m’embrassera toujours la tête, et j’ai toujours des étincelles dans la tête”, a déclaré Siwa. “Et tout son visage, elle aura une barbe à paillettes. Elle dit : ‘Non, j’aime ça. Ce sont les paillettes de ma copine.'”

Siwa a partagé sa vérité pour la première fois plus tôt cette année, en publiant un TikTok tout en portant une chemise qui disait “MEILLEUR GAY COUSIN JAMAIS”. DANS une vidéo de sa mère, elle a été vue en train de danser sur le tube de Lady Gaga “Born This Way”. EN avril, elle s’est assise avec People et a expliqué à quoi ressemblait la vie depuis qu’elle a partagé sa vérité avec ses fans.

“Je ne sais toujours pas ce que je suis. C’est comme si je voulais comprendre”, a-t-elle déclaré, avant de parler de sa petite amie. “J’ai cette blague. Elle s’appelle Kylie. Et donc je dis que je suis Ky-sexuel.” Siwa a poursuivi: “Mais comme, je ne sais pas, bisexuel, pansexuel, queer, lesbienne, gay, hétéro. Je dis toujours gay parce que ça le couvre en quelque sorte ou queer parce que je pense que le mot-clé est cool.”

La star a ensuite ajouté: “J’aime les homosexuels. Techniquement, je dirais que je suis pansexuelle parce que c’est comme ça que j’ai toujours été toute ma vie, c’est comme si mon humain est mon humain.”