JoJo Siwa lance une nouvelle couleur de cheveux avant la semaine d’Halloween « Danse avec les stars »

JoJo Siwa change de look – Jenna Johnson, pro de Dancing With the Stars ! L’ancienne de Dance Moms, 18 ans, a fait ses débuts avec sa nouvelle brune samedi pour la semaine d’Halloween dans l’émission de compétition de danse ABC, se déguisant en partenaire dans des tenues de répétition rouges assorties. Portant à la fois des leggings rouges et des hauts courts associés à une veste en jean surdimensionnée, Siwa ressemblait à Johnson, 27 ans, dans une publication sur Instagram.

« C’est presque Halloween… Alors aujourd’hui, j’ai décidé de m’habiller comme @jennajohnson en m’assurant de toucher chaque détail de la TÊTE aux PIEDS !!! J’ai littéralement coloré mes cheveux et peint mes orteils », a écrit Siwa en légende des photos. « Ça valait vraiment le coup !!! Nous sommes PRÉPARÉS et EXCITÉS pour ce lundi sur @dancingabc. » Johnson a répondu dans la légende : « Chaque détail était COUVERT !!!!!! »

Siwa et Johnson se préparent pour l’épisode Horror Night de lundi, au cours duquel ils se produiront sur « Anything Goes » de Cole Porter, une danse inspirée de It de Stephen King. L’équipe sort de la semaine de graisse de la semaine dernière, au cours de laquelle leur Foxtrot pour « Regardez-moi, je suis Sandra Dee (Reprise) » leur a valu un score parfait de 40/40 de la part des juges.

Siwa s’est lancée dans les répétitions à la suite d’une séparation signalée avec sa petite amie Kylie Prew plus tôt ce mois-ci, et Johnson a été comme une « grande soeur » pour le YouTuber pendant cette période difficile. « Certains [Dancing With the Stars] Les acteurs sont au courant de la rupture », a déclaré un initié à Us Weekly à propos de la séparation. La semaine dernière, « Kylie a cessé d’assister à l’émission, elle n’a donc pas été vue dans le public depuis leur séparation. JoJo se concentre sur la compétition et se donne à fond. Bien que ce soit une période difficile pour elle, elle gère DWTS de manière très professionnelle et garde toujours le sourire et se donne à 100%. Elle ne veut pas décevoir ses fans. »

Siwa a fait allusion à la rupture sur Instagram plus tôt cette semaine, affirmant qu’elle n’avait « jamais été aussi submergée/surchargée » par le travail et sa vie personnelle. Elle a poursuivi que la période difficile lui avait appris à vivre dans l’instant et à sourire comme vous le pouvez. le meilleur. Je suis reconnaissant pour chaque fois que j’ai souri cette semaine et chaque fois que j’ai souri au cours des 18 dernières années. »