JoJo Siwa, le leader de « Dancing With the Stars », réagit à la perte du trophée Mirrorball

JoJo Siwa et Jenna Johnson n’ont peut-être pas remporté le trophée Mirrorball lors de la finale de Dancing With the Stars de lundi, mais la paire ne pourrait pas être plus fière de la façon dont ils ont joué dans la saison 30. Venant en deuxième position derrière la star de la NBA Iman Shumpert et sa partenaire Daniella Karagach dans une surprise surprise, Siwa et Johnson ont obtenu deux scores parfaits lors de la finale, ainsi que le plus grand nombre de points combinés de tous les duos tout au long de la saison.

« Je prendrai la deuxième place chaque jour si cela signifie que je dois me rendre à la finale. Si cela signifie que je dois me faire l’ami que j’ai fait à Jenna », a déclaré Siwa à Entertainment Tonight après la finale. « Cela signifie que je dois vivre les expériences et les changements de vie que j’ai vécus au cours des 10 dernières semaines. … Cela vaut tellement pour moi et je suis si reconnaissant pour toujours. »

La YouTubeuse et son partenaire professionnel ont d’abord déchiré la piste de danse sur un tango fusion et cha-cha sur « I Love It » d’Icona Pop feat. Charli XCX, ce qui leur a valu une note parfaite des juges. Leur deuxième danse, un style libre sur « Born This Way » de Lady Gaga, leur a valu un autre score parfait et des réponses émotionnelles de la part des juges, qui ont félicité Siwa et Johnson en tant que premiers partenaires de danse homosexuels de l’émission.

« Que Gaga le voie ou qu’un petit enfant à la maison le voie, qui pense qu’il pourrait aimer quelqu’un du même sexe qu’eux, tant que quelqu’un dans le monde voit cela et sourit, c’est tout ce que je veux », a déclaré Siwa à propos de la passion derrière la danse. L’alun de Dance Moms a poursuivi: « Honnêtement, je suis tellement reconnaissant qu’avec la jeune génération, j’ai une plate-forme pour être une voix pour eux et être une personne vers laquelle ils peuvent se tourner et voir: » C’est une fille, elle était en couple avec une fille, elle n’est pas bizarre.’ C’est aussi simple que ça. »

À la fin de la soirée, une fois les scores combinés avec les votes du public, Siwa et Johnson ont pris la deuxième place derrière Shumpert et Karagach, qui sont entrés dans l’histoire en tant que premier duo de joueurs de la NBA à remporter le Mirrorball. « Iman, pour une raison quelconque, a été comme notre grand frère dans toute cette compétition, donc s’il y avait quelqu’un que nous voulions gagner, c’était Iman et Daniella », a expliqué Johnson.