Il y a environ un mois, JoJo Siwa a rompu avec sa petite amie Kylie Prew. Depuis, la favorite de Dancing With the Stars s’est confiée sur sa vie amoureuse. Dans une nouvelle interview avec PEOPLE, Siwa a même déclaré qu’elle était à la recherche d’un nouveau « copain câlin ».

En discutant avec la publication, Siwa a déclaré qu’elle ne sortait pas ensemble pour le moment. Au lieu de cela, elle se concentre sur sa carrière, y compris la prochaine finale de DWTS. Cependant, cela ne veut pas dire qu’elle retient ses relations après sa rupture. Quand il s’agit de sortir avec quelqu’un, Siwa va suivre le courant.

« Je n’ai pas du tout commencé à sortir avec quelqu’un, mais quoi qu’il arrive arrive », a déclaré Siwa. Elle a ensuite réfléchi à sa relation avec Prew, expliquant qu’ils sont tombés amoureux l’un de l’autre quand elle s’y attendait le moins « Je suis tombée amoureuse de quelqu’un dont je ne m’attendais pas à tomber amoureux. Nous nous sommes rencontrés sur un bateau de croisière, elle était mon meilleur ami. Et puis nous sommes allés à Disney ensemble et tout d’un coup… c’est arrivé en quelque sorte. Et donc je pense que j’ai appris à faire confiance à la vie et tout ce qui est censé arriver va arriver. «

Siwa adopte peut-être une approche insouciante des rencontres, mais, ne vous y trompez pas, l’ancien de Dance Moms aimerait toujours avoir un « copain câlin ». Elle a ajouté: « Mais croyez-moi, je veux avoir un rendez-vous câlin. Donc si quelqu’un a besoin d’un rendez-vous câlin, copain câlin, je le prendrai. » Il a été rapporté fin octobre que Siwa et sa petite amie avaient rompu après moins d’un an de fréquentation. Selon Us Weekly, les fans ont d’abord commencé à soupçonner que les deux n’étaient plus un élément après que Prew a cessé d’apparaître dans le public pour regarder Siwa jouer sur DWTS. Le point de vente a également signalé que Siwa et Prew se sont séparés début octobre.

« Certains [Dancing With the Stars] Les acteurs sont au courant de la rupture », a déclaré une source à Us Weekly. « Kylie a cessé d’assister à l’émission, elle n’a donc pas été vue dans le public depuis leur séparation. JoJo se concentre sur la compétition et se donne à fond. Bien que ce soit une période difficile pour elle, elle gère DWTS de manière très professionnelle et garde toujours le sourire et se donne à 100%. Elle ne veut pas décevoir ses fans. »