Jojo Siwa n’a pas pu dormir pendant trois jours après sa sortie

«Je pensais que tous les commentaires allaient être gentils et encourageants, et ils ne l’étaient pas. Beaucoup d’entre eux étaient: «Je n’achèterai plus jamais votre marchandise. Ma fille ne te reverra plus jamais ‘. Je n’ai pas pu dormir pendant trois jours », a-t-il avoué.

L’influenceur et chanteur a également avoué que plus que comment gay se décrit comme pansexuel. «Je ne sais pas, bisexuel, pansexuel, queer, lesbienne, gay, hétéro. Je dis toujours gay parce que ça le couvre ou queer parce que je pense que le mot-clé est cool. J’aime queer. Techniquement, je dirais que je suis pansexuel parce que c’est comme ça que j’ai toujours été, toute ma vie est comme, mon humain est mon humain », dit-il.