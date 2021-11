JoJo Siwa ne retient rien à propos de ses ruptures et de sa séparation

Bien que l’ancienne de Dance Moms n’ait pas révélé si elle prévoyait d’être célibataire pendant un certain temps, sa mère, Jessalynn siwa, a souligné les qualités qu’elle espère du futur partenaire de sa fille.

« J’ai besoin que le partenaire de JoJo sache qui est Joe et n’essaye pas de la changer et n’essaye pas de lui enlever ce qu’elle a fait », a déclaré Jessalynn. « J’ai besoin qu’ils l’embrassent et vivent leur meilleure vie avec JoJo. »

La star de télé-réalité était d’accord avec sa mère et a également révélé ce que sont ses briseurs de relations amoureuses. Indice : ce sont des « petites choses ».

« Vous ne devez pas penser que boire du lait est bizarre parce que j’aime le lait », a noté JoJo. « Vous ne devez pas penser que le ranch est dégoûtant parce que j’aime le ranch. Les cornichons. Nous aimons les cornichons, les champignons. »

Elle a ajouté: « Je déteste le rouge à lèvres, mais ce que je réalise, c’est que selon la personne, je ne pense pas que le rouge à lèvres me dérangerait. Je ne pense pas que je le ferais. »

JoJo a également déclaré que lorsqu’il s’agissait de regarder un film avec son partenaire, elle n’était pas du genre à décider du film. Mais voici le kicker: « Vous non plus », a-t-elle partagé. « C’est une décision d’un commun accord. »

Quant à savoir pourquoi c’est un deal-breaker ? L’adolescent a expliqué: « Une fois, j’étais en couple, c’était mon premier petit ami, nous nous sommes assis là, sans nous câliner, nous nous sommes juste assis là et avons regardé le film. Et le film était Avatar, qui dure quatre heures. Je ne le ferai plus jamais. regarder un film que quelqu’un d’autre veut regarder. C’est quatre heures de ma vie. Que pourrais-je faire en ce moment ? Tant de choses. «