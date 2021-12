JoJo Siwa porte son look le plus audacieux à ce jour au Jingle Ball d’iHeartRadio

Jojo siwa totalement traîneau son dernier look de tapis rouge.

La star de Siwas Dance Pop Revolution a fait une entrée remarquée lors de l’événement iHeartRadio Jingle Ball 2021 le vendredi 3 décembre au Forum de Los Angeles. En fait, la jeune fille de 18 ans a fait tourner les têtes sur le tapis rouge avec sa tenue la plus audacieuse à ce jour.

Au lieu de porter ses nœuds signature dans ses cheveux, la personnalité de la télé-réalité a opté pour un haut de blazer noir fastueux qui présentait un nœud argenté brillant à l’avant et au centre. Rendant son ensemble beaucoup plus adulte que ses looks passés, JoJo a coiffé son blazer sans chemise en dessous et a montré son physique tonique. Elle a associé son haut à un short en cuir noir froncé, des talons ornés d’un nœud et des bijoux délicats.

Quoi de plus? La tenue de l’ancienne candidate de Danse avec les stars a été approuvée par sa maman !

« C’est un petit T-à-l’arc ce soir, un peu plus adulte-T-à-l’arc », a déclaré JoJo à E! Nouvelles. « Ma mère est allée faire du shopping. Elle a sorti quelques affaires d’un sac et, tout de suite, j’ai su que c’était celle de ce soir. C’est celle-là. »