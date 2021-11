La personnalité d’Internet, Jojo Siwa, profite actuellement de son temps sur Dancing with the Stars, et son tour révolutionnaire dans l’émission en tant que premier candidat à avoir une partenaire de danse du même sexe, Jenna Johnson, fait parler les gens. La jeune fille de 18 ans, qui est sortie en janvier, s’est arrêtée jeudi au Ellen DeGeneres Show et on lui a demandé ce qu’elle ressentait à l’idée d’être une « icône gay ».

« C’est fou pour moi. Je regarde les gens qui sont appelés icônes gays – vous, Lady Gaga, Freddie Mercury – mes personnes préférées. Et être dans cette catégorie à 18 ans est tout simplement fou, et c’est juste à cause de qui je suis. C’est se sent incroyable », a-t-elle déclaré à DeGeneres. Siwa a également expliqué l’énergie qu’elle essaie d’apporter à ses spectacles en direct. « Pensez-y comme des enfants de 4 ans et des homosexuels de 19 ans », a-t-elle expliqué. « C’est comme si Kidz Bop rencontre Pride fest. C’est mon concert. »

En fin de compte, Siwa est heureuse de pouvoir être un exemple pour d’autres enfants qui découvrent leur sexualité. « Entendre des adultes dire que j’aurais aimé avoir quelqu’un comme toi quand j’étais petite, ça me fait savoir que les enfants qui sont petits ont quelqu’un comme moi », a-t-elle conclu.

Siwa a récemment rompu avec sa petite amie Kylie Prew après moins d’un an de relation. Siwa a confirmé dans un épisode du podcast de Paris Hilton, This Is Paris. « Je n’ai pas encore parlé de cela officiellement, publiquement, mais nous avons rompu », a déclaré Siwa avant d’expliquer qu’ils sont toujours amis. « [Kylie] est toujours mon meilleur ami. Je lui ai parlé hier, elle vient d’avoir un nouveau chiot. Elle est géniale. Elle passe les meilleurs moments de sa vie, je passe les meilleurs moments de ma vie « , a déclaré Siwa. » J’ai vraiment de la chance de ne pas l’avoir complètement perdue parce que, vous savez, même si les relations se terminent, les amitiés ne le sont pas. doit se terminer… Je ne savais pas que cela pouvait arriver. »

« J’étais très heureuse que cela puisse être, parce que c’est tout ce que je voulais », a-t-elle déclaré. « Mais je suis vraiment heureux de me souvenir de tous les moments amusants, de tous les bons moments, et rien de mal ne s’est passé. C’est juste la définition d’un dicton ringard de » bonne personne, mauvais moment « et je déteste les dictons ringards mais ils ‘ est vrai. »