JoJo Siwa révèle à Demi Lovato quand elle a ressenti son «premier réveil gay»

Après le coming out de JoJo Siwa, son ancienne professeure de Dance Moms, Abby Lee Miller, à qui de nombreux étudiants sont venus parler de leurs luttes contre la sexualité, n’a pas tardé à partager son soutien. Et bien que Siwa ne sache pas encore tout à fait à quoi elle s’identifie exactement, elle est restée positive quant à son parcours et est heureuse de la personne avec laquelle elle se retrouve, quelle que soit la manière dont elle s’identifie. Être un si grand modèle pour de nombreux jeunes fans est quelque chose avec lequel Siwa et de nombreuses célébrités ont du mal à s’ouvrir sur eux-mêmes et sur ce qu’ils vivent. Mais relever un énorme défi avec une telle grâce et un tel bonheur que Siwa est quelque chose dont nous pouvons tous apprendre.