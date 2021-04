Jojo Siwa, star de YouTube et de TikTok, met fin aux luttes à longue distance avec sa petite amie

Les choses merveilleuses que Jojo Siwa a dites à propos de Kylie Prew

Si vous gardez un œil sur le couple, les choses semblent très bien se passer en dehors de toute la question de la distance. Étant donné que Siwa n’a que 17 ans, elle est toujours sous l’œil vigilant de ses parents, Jessalynn Siwa de Dance Mom et son père Tom, et il faudra peut-être un peu de temps avant que les deux ne soient plus proches en termes de distance. Cela dit, en général, les choses semblent bien se passer dans la relation.