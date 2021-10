JoJo Siwa subit un changement majeur de cheveux pour devenir un jumeau avec un partenaire DWTS

Danse avec les stars est dans une double difficulté grâce à l’un de ses concurrents célèbres, qui a fait ses débuts dans une transformation capillaire majeure.

Jojo siwa a récemment présenté des cheveux bruns nouvellement teints lors d’un jumelage lors d’une répétition avec sa partenaire de danse brune, Jenna johnson, avant l’épisode Horror Night sur le thème d’Halloween. Vendredi 22 octobre, la star de Nickelodeon, âgée de 18 ans, a posté sur son compte Instagram une photo d’un selfie miroir des deux se tenant ensemble habillés exactement de la même manière.

Alors que JoJo, qui est blonde, arbore la couleur des cheveux de son partenaire, les deux femmes ont leurs mèches coiffées de la queue de cheval haute signature de la chanteuse. Les deux portent également des hauts courts rouges et des leggings assortis, associés à des vestes en jean, des chaussettes blanches et des baskets blanches.

« C’est presque Halloween… Alors aujourd’hui, j’ai décidé de me déguiser en @jennajohnson », a écrit JoJo. « Je me suis assuré de toucher chaque détail de la TÊTE aux PIEDS !!! J’ai littéralement coloré mes cheveux et peint mes orteils… ça en valait vraiment la peine !!! Nous sommes PRÉPARÉS et EXCITÉS pour ce lundi sur @dancingabc. »

Concurrent et co-animateur de The Talk Amanda Kloots a commenté: « Lol, tu as aussi mis une bague. » Jenna a été mariée à un autre danseur de Dancing With the Stars Val Chmerkovskiy depuis 2019.

JoJo, qui a également fait ses débuts en brune l’année dernière avant de redevenir blonde, et Jenna, 27 ans, entrent dans l’histoire cette 30e saison en tant que version américaine du premier couple de danseurs homosexuels de la série. Ils sont actuellement l’un des 10 couples restants à concourir dans l’émission.