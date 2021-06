JoJo Siwa veut son baiser avec un homme retiré de son prochain film

Ce n’est qu’en janvier que la chanteuse et danseuse s’est manifestée à travers une vidéo sur TikTok et un Live Instagram. Il s’est décrit comme homosexuel à l’époque, mais des mois plus tard, en avril, il est devenu pansexuel. “Je ne sais pas, bisexuel, pansexuel, queer, lesbienne, gay, hétéro. Je dis toujours gay parce que ça le couvre ou queer parce que je pense que le mot-clé est cool. J’aime queer. Techniquement, je dirais que je suis pansexuel parce que c’est comme ça que j’ai toujours été, toute ma vie est comme, mon humain est mon humain “, a-t-il déclaré.