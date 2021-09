JoJo Siwa vient-elle de révéler son partenaire de danse avec les stars ?!

in

JoJo a ajouté: “Je pense que ce n’est pas traditionnel et c’est incroyable.”

Pour la jeune star, c’est comme si elle avait “déjà gagné” le concours grâce à la représentation des couples de même sexe à l’écran.

“J’ai déjà eu tellement de bien de cette émission et de cette expérience, l’histoire en est venue”, a déclaré JoJo. “Mon partenaire et moi, nous voulons évidemment tous les deux gagner le Mirror Ball, c’est pour cela que tout le monde est là. Mais en même temps, nous devons travailler très dur pour y parvenir. Je vais être jugé beaucoup plus durement parce que je Je suis un danseur. ”

JoJo s’est également inspirée de ses expériences réelles de son ancienne troupe Dance Moms, dirigée par Abby lee miller, lors de la production exécutive de son film The J Team. “De toute évidence, lorsque vous verrez le film complet, vous entendrez qu’il y a des lignes amusantes et des références amusantes qui pourraient vous faire penser cela”, a révélé JoJo à propos de l’influence d’Abby.