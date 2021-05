Jokanovic revient en Angleterre pour entraîner Sheffield United

27/05/2021 à 18:58 CEST

Sheffield United a fermé l’embauche de l’entraîneur Slavisa Jokanovic, qui revient au football anglais trois ans après son aventure avec Fulham.

L’entraîneur, qui a obtenu une promotion en Premier League avec Fulham après une séquence de 23 matchs sans perdre, record du club, revient dans le football anglais avec un Sheffield United relégué cette saison au championnat.

Jokanovic, ancien joueur en Espagne d’Oviedo, Tenerife, Deportivo et Ciudad de Murcia, remplace Chris Wilder au bureau, qui a démissionné il y a quelques mois, et signe un contrat de trois ans avec l’équipe anglaise avec laquelle il compte revenir en Premier League.

L’entraîneur serbe, qui rejoindra Sheffield United le 1er juin, est actuellement à Al Gharafa dans le championnat du Qatar. JokanovicEn plus de rejoindre Fulham en 2018, il a également atteint la Premier League avec Watford en 2015.

“C’est un honneur de devenir le manager de ce club historique, et pour cela je tiens à remercier les propriétaires du club pour la confiance qu’ils m’accordent pour démarrer ce nouveau chapitre des Blades. Nous partageons tous la même vision, passion et ambition à long terme des Sheffield United. Je suis ravi de retourner travailler dans le football anglais, j’ai hâte de commencer avec les joueurs maintenant, et j’ai également hâte de rencontrer nos fans passionnés et fidèles alors que nous nous préparons pour le défi du championnat », a-t-il déclaré Jokanovic c’est une déclaration.

Le propriétaire des lames, le prince Abdullah, pense que Jokanovic est l’homme dont ils avaient besoin “à la tête du projet & rdquor;. «Nous sommes ravis d’avoir quelqu’un qui a fait ses preuves en Angleterre et à l’étranger. Nous pensons que cette nomination souligne encore notre engagement à assurer le succès de Sheffield United & rdquor;, at-il ajouté. Jokanovic deviendra le premier entraîneur étranger à entraîner Sheffield United.