Joker 2 est déjà en cours avec un scénario de Todd Phillips – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

C’est en train d’arriver ! Apparemment, il est maintenant confirmé que Joker 2 est une réalité. Apparemment, il existe déjà un contrat pour Todd Phillips pour écrire le script de la suite tant attendue avec quelqu’un d’autre en tant que copilote, dont l’identité est encore inconnue.

La nouvelle est venue d’une liste d’avocats d’Hollywood publiée sur le site Web du Hollywood Reporter. Bien que l’intention de ladite publication soit d’enrôler des hommes puissants qui prennent en charge les problèmes juridiques de certains projets d’un grand intérêt pour l’industrie, les informations qui se trouvent dans chacun des noms laissent échapper l’un ou l’autre en exclusivité. C’est le cas de Warren Dern, qui compte parmi ses clients Zack Snyder avec son Army of the Dead ; Juan Antonio Bayona avec le pilote de la série Le Seigneur des Anneaux ; ou Todd Phillips avec le script Joker 2.

De cette façon, vous pouvez presque confirmer que le projet progresse avec des étapes sûres, malgré le fait que Warner n’a encore rien confirmé, ni personne d’autre lié au projet ou à l’équipe du premier versement. Et c’est que bien qu’une telle confirmation n’existe pas, les informations que THR a sur les contrats et les projets des personnes répertoriées dans sa publication semblent être des informations très fiables et de première main.

Source: CinePremiere