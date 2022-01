Jokic : « Avant je buvais deux ou trois litres de Coca-Cola par jour »

Nikola Jokic Il est, à ce jour, l’une des grandes stars du basket mondial. Le centre serbe est le récent lauréat de la plus haute distinction individuelle qu’un joueur puisse espérer atteindre dans sa carrière : le MVP de la saison de la NBA.

L’étoile de pépites de Denver Il s’est taillé une place parmi les grands noms du basket-ball du XXIe siècle, avec seulement 26 ans. Cependant, tout cela n’aurait peut-être jamais eu lieu si Jokic lui-même avait abandonné tôt.

La grande majorité des fans de Nikola Jokic et de la NBA connaissent son passé et à quel point il a toujours été lié à des problèmes de surpoids. Dans ses déclarations les plus récentes, il a lui-même admis qu’avant de venir en NBA elle-même, il suivait une routine totalement incompatible avec la ligue américaine.

« J’avais l’habitude de boire deux à trois litres de Coca par jour », a déclaré Jokic. « En fait, en m’envolant pour les États-Unis pour débuter en NBA, j’ai bu ma dernière canette de Coca. Je me souviens que la première semaine d’entraînement a été très dure pour moi. Tous mes coéquipiers étaient beaucoup plus physiques et athlétiques. J’étais à la limite. d’abandonner et de rentrer à la maison était ce que je voulais. »

Régner en NBA

Loin de s’être détendu après avoir remporté son premier MVP NBA, Nikola Jokic veut viser le second. Après 28 matchs de saison régulière, il affiche en moyenne 25,8 points, 14,0 rebonds et 7,1 passes décisives par match, avec le PER le plus élevé de la ligue : 32,36. Si les Denver Nuggets peuvent décoller et terminer en tête du classement occidental, il sera difficile d’arracher son deuxième prix au Serbe.