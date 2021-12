Jokic Brothers Party à Miami après que les Nuggets aient battu la chaleur (vidéo)

Les Denver Nuggets ont battu le Miami Heat 120-111 lundi soir.

Nikola Jokic a terminé avec 24 points, 15 rebonds et 7 passes décisives dans l’effort gagnant.

Avant cette confrontation, on a beaucoup parlé de la présence des Jokic Brothers au match. Le MVP de la ligue en titre a deux frères et sœurs massifs qui lui servent d’exécuteurs officieux, et compte tenu de l’histoire entre lui et les joueurs de Heat, ils ont estimé qu’il était nécessaire qu’ils y assistent.

La présence des frères Jokic a été sérieusement menacée par le vétéran de Heat, Udonis Haslem, mais le moment venu, rien n’a sauté.

Au lendemain de la victoire, les Jokic Brothers se sentaient au sommet du monde :

Peu de temps après, ils ont décidé de prouver une fois pour toutes qu’ils possédaient Miami en faisant la fête – à la manière de South Beach.

Nikola Jokic et ses frères sont allés faire la fête à Miami hier soir (Via M.Andrija_ | h/t @AhnFireDigital ) pic.twitter.com/yJTuWwhT7s – NBA Central (@TheNBACentral) 30 novembre 2021

Les joueurs de Heat peuvent ne pas l’aimer, mais ils vont devoir l’accepter – les frères Jokic dirigent leur ville. C’est comme ça.

Malgré toutes les grandes discussions sur le fait qu’ils n’allaient pas laisser les frères Jokic les intimider, le Heat n’a rien fait. Ils se sont simplement retournés et les ont laissés se gratter le ventre. Et c’est compréhensible. Qui voudrait jouer avec des gars capables de ça :

Les Jokic Brothers sont une race différente – il n’y a pas deux manières à ce sujet.

