Jokic contre Walton, Tatum Advice, Ja’s Leap et NBA 75 Regrets

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par Bob Ryan pour discuter de l’équipe du 75e anniversaire de la NBA. Ils discutent de leurs opinions divergentes sur qui a été snobé et la limite d’admissibilité des jeunes joueurs, puis se lancent dans une discussion sportive obligatoire à Boston (2:15). Ensuite, Bill discute avec Justin Termine de NBA Today sur SiriusXM des Cavaliers étonnamment excitants, des Warriors compétitifs, du saut de troisième année de Ja Morant, des inquiétudes concernant Zion Williamson, de la reconstruction en cours du Thunder, et plus encore (58:20)

Hôte : Bill Simmons

Invités : Bob Ryan et Justin Termine

Producteur : Kyle Crichton

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS