Jokic devient le favori

08/04/2021 à 11h51 CEST

Nikola Jokic a renversé les chances en devenant le principal favori pour remporter le Mvp de la saison régulière du NBA. Ses rivaux au titre sont tombés comme des mouches à cause de blessures, laissant le Serbe dans une position directe pour remporter le prix en rejoignant le club sélectionné de Dirk Nowitzki comme l’Européen qui peut obtenir cette distinction. Ses 26,4 points, 10,9 rebonds et 8,6 passes décisives la moyenne par match sont des nombres disponibles à très peu de gens et qui donnent une valeur à son importance dans le schéma de certains Pépites de Denver qui sont des chambres du Conférence occidentale après un mauvais début de saison. Son quota au MVP se négocie à 1,67.

Après Jokic, nous trouvons un Joël Embiid qui a payé cher pour avoir manqué presque tout le mois de mars en raison d’une blessure. Le pivot camerounais est sorti, mais le Sixers n’ont pas perdu de vue à la Conférence occidentale en maintenant leur lutte avec Brooklyn pour la première place. Avec des moyennes de 29,9 points et 11,2 rebonds, Embiid nous présente une part de 4,50 sur l’option à long terme de Betfair.

Troisième dans la discorde apparaît un James durcit qui a fait taire les critiques sur un surpoids hypothétique basé sur le triple-double et le leadership Filets. « La Barba » s’échange à 9,50 en battant des noms qui a priori pourraient être plus élevés dans la course tels que Antetokounmpo ou Lillard. James Lebron, qui ressemblait à un possible MVP jusqu’à sa blessure le 20 mars, se négocie à 13h00.

Dans le reste des récompenses NBA, il y a quelques changements en ce qui concerne la pause All-Star. Anthony Edwards, numéro un du dernier repêchage, a augmenté comme de l’écume ces dernières dates, laissant les blessés derrière Bal de LaMelo. L’escorte du Timberwolves a une part de 1,91 suivi de près par la base de la Sacramento Kings Tyrese Haliburton à 2,70, tandis que Ball se négocie à 3,10.

Un autre prix dont l’issue est incertaine est le prix du joueur le plus amélioré. Il semblait que Bourse Jerami, joueur vedette de la Pistons de Detroit, Je l’ai fait, mais la grande saison de Julius Randle dans les Knicks cela peut vous en éloigner. L’attaquant de Big Apple se négocie à 1,67, tandis que le joueur de Mo-Town se négocie à 2,40.

Les prix qui semblent déjà attribués sont deux qui iront aux mains des joueurs de la Jazz de l’Utah. Jordan Clarkson Il se négocie à 1,04 en tant que meilleur sixième homme de la saison, tandis que Rudy Gobert nous est présenté à 1,44. La NBA fait face à sa dernière ligne droite et il semble que de nombreuses récompenses ont déjà un propriétaire. Jokic peut faire l’histoire.